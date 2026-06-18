България

15-годишен зад волана катастрофира в Горна Оряховица, пет деца пострадаха

Произшествието е станало около 1:30 ч. в Горна Оряховица

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 07:44
15-годишен зад волана катастрофира в Горна Оряховица, пет деца пострадаха
Източник: iStock photos/Getty images

П ет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало тази нощ около 1:30 ч. в Горна Оряховица.

Четирима непълнолетни пострадаха при катастрофа във Великотърновско

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 15-годишно момче, се е ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14-годишни и двама 12-годишни пътници.

Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство.

Момче на 17 г. загина при тежка катастрофа на пътя Велико Търново-Русе

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Снощи катастрофа между три автомобила в горнооряховското село Поликраище затрудни временно движението по пътя Велико Търново – Русе.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
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