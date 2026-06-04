ЕС стартира преговорния процес за членство на Украйна и Молдова

Е вропейският съюз е напът да направи важна крачка към европейската интеграция на Украйна и Молдова, след като даде "зелена светлина" за отварянето на първия клъстер от преговорните глави за присъединяване на двете страни.

Украйна поиска членство в ЕС и отваряне на първата глава на преговорите

Според информация на "Франс прес" и ДПА, цитираща кипърското ротационно председателство на Съвета на ЕС, постоянните представители на 27-те държави членки в Брюксел са постигнали предварително съгласие за началото на следващия етап от преговорния процес.

Развитието идва след отпадането на основната пречка пред старта на разговорите с Украйна.

По време на управлението на Виктор Орбан Унгария блокираше процеса, но новият министър-председател Петер Мадяр обяви, че е постигнал „историческо споразумение“ с Киев по въпросите, свързани с унгарското малцинство в Украйна.

Макар преговорите за членство на Украйна и Молдова официално да започнаха през юни 2024 г., те останаха блокирани заради унгарското вето срещу Киев. Въпреки, че ограниченията не засягаха пряко Молдова, двете кандидатури се разглеждат паралелно от Европейския съюз.

Първият клъстер от преговорите обхваща ключови теми като върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията и стандартите в публичната администрация.

По данни на ДПА процесът по присъединяване към ЕС традиционно е дълъг и сложен. Той е разделен на шест тематични клъстера и не представлява автоматична гаранция за бъдещо членство.

Очаква се официалното откриване на първия клъстер да стане в рамките на срещата на външните министри на страните от ЕС, която ще се проведе на 15 юни в Люксембург.