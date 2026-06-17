Свят

Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

С декларацията се подкрепя и дипломатическото споразумение на САЩ за деескалация с Иран,

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 16:46
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Л идерите на страните Г-7 излязоха с декларация, в която потвърждават единната си позиция за продължаване на военната и логистична подкрепа за Украйна с цел ускоряване на напредъка на бойното поле, както и увеличаване на доставките на системи за противовъздушна отбрана, прехващачи и далекобойни способности за Киев.

"Ние, лидерите на Г-7, сме единни в непоколебимата си подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост. Потвърждаваме отново солидарността си с украинското население, страдащо от атаки срещу критичната им инфраструктура и културно наследство. Приветстваме Украйна за нейната устойчивост и напредък на бойното поле през последните месеци и подчертаваме, че сега има нов импулс. За да подкрепим и ускорим този нов импулс, ние се съгласяваме да увеличим доставките на въздушни отбранителни капацитети, допълнителни системи и прехващачи, както и далекобойни способности. Също така сме готови да обмислим разширяването на лицензите за Украйна, за да се позволи увеличаване на военното производство на Украйна", пише в декларацията, подписана от премиера на Великобритания Киър Стармър, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерът на Италия Джоржа Мелони, премиерът на Канада Марк Карни, президентът на САЩ Доналд Тръмп, президентът на Франция Еманюел Макрон и премиерът на Япония Санае Такаичи на срещата на високо равнище във френския курорт Евиан.

Лидерите на Г-7 единни в подкрепата за Украйна, увеличават натиска върху Русия

Те се съгласиха също да засилят санкциите срещу руската военна икономика, с фокус върху пресичане на приходите от петролния и газовия сектор.

С декларацията се подкрепя дипломатическото споразумение на САЩ за деескалация с Иран, включващо предотвратяване на ядрени амбиции и осигуряване на корабоплаването в Ормузкия проток.

Лидерите на Г-7 подкрепят и инициатива за морска сигурност, водена от Франция и Обединеното кралство, целяща възстановяване на търговския трафик през ключовият морски път, чрез защита и почистване на мини.

Г-7 също поддържа твърда линия спрямо статуквото в Индо-Тихоокеанския регион, противопоставяйки се на всякакви опити за едностранна промяна чрез сила.

Геополитическата стабилност зависи не от политическа реторика, а от способността на свободните демокрации да налагат ресурсен контрол и ефективно възпиране, подчертават лидерите на седемте най-големи развити икономики.

Г-7 ще подкрепя Украйна "толкова дълго, колкото е необходимо" (СНИМКИ)

Те изразяват дълбока загриженост относно ядрените и балистичните ракетни програми на Северна Корея и потвърждават отново ангажимента си за пълното ѝ денуклеаризиране в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Лидерите на Г-7 призовават Северна Корея да спре с отвличанията, кражбите на криптовалути и киберпрестъпленията.

Декларацията приветства Глобалната среща на върха за конвергенция за растеж, свикана от президента Макрон на 11 юни 2026 г. с участието на Китай.

От Г-7 потвърждават отново общия си интерес от сближаване с други големи икономики за справяме с глобалните дисбаланси.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Г-7 Украйна военна помощ
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