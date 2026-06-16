Руски военен кораб стреля насред Ламанша

Р егистрирана във Великобритания яхта, намираща се в Ламанша точно извън британските води, е съобщила, че руски военен кораб е произвел „предупредителни изстрели“ в близост до нея.

Това съобщи източник от британското министерство на отбраната пред АФП.

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Смята се, че инцидентът е станал на около 20 морски мили южно от остров Уайт и се случва само дни след като британски командоси са прехванали и качили на борда заподозрян руски кораб от т.нар. „сенчест флот“ наблизо.

Попитан за съобщенията за предупредителните изстрели, говорител на Министерството на отбраната заяви: „Разследваме съобщенията за инцидент в Ламанша“.

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След инцидента патрулният съд на Кралския флот „Мърси“ следи руската фрегата „Адмирал Григорович“.

BREAKING: Sailors on a Russian warship have fired a warning shot at a yacht that came near it in the English Channel today, the MOD has confirmed.



Security and defence analyst Michael Clarke explains what we know so far



🔗https://t.co/YRjgs9sFrT pic.twitter.com/fNiSExWjuO — Sky News (@SkyNews) June 16, 2026

Припомняме, че присъствието на руски плавателни съдове в близост до териториалните води на Обединеното кралство е обект на постоянен мониторинг от страна на Кралския военноморски флот.През август 2023 г. Кралските ВМС осъществиха мащабна „съгласувана операция по наблюдение“, при която фрегати и патрулни самолети „П-8 Посейдон“ проследиха движението на руска флотилия, включваща ракетния крайцер „Маршал Устинов“, разрушителя „Североморск“ и корветите „Бойкий“ и „Град“. Операцията премина през Ламанша, Северно море и Атлантическия океан, затвърждавайки практиката на британските сили да придружават всяко руско военно присъствие в своята зоната на интерес.

В края на юни 2026 г. британските власти предприеха безпрецедентна стъпка, насочена срещу финансовите механизми на Москва. Командоси от Кралската морска пехота, със съдействието на Националната агенция за борба с престъпността, проведоха първата по рода си шестчасова военна операция в Ламанша, при която бе прехванат и задържан петролният танкер „Смиртос“. Плавателният съд, част от т.нар. „сенчест флот“, бе преместен в обезопасен район край южното крайбрежие на Англия за разследване на рискове, свързани със заобикалянето на санкциите срещу Русия зарадо войната ѝ срещу Украйна.

Тези действия са в пряка връзка с промените в оперативните протоколи на Обединеното кралство. Още през януари 2025 г. министърът на отбраната Джон Хийли официално обяви промяна в правилата за действие на Кралския флот, разрешавайки по-тясно приближаване и проследяване на руски съдове, като разузнавателния кораб „Янтар“. В рамките на тази стратегия, подводница на Кралския флот бе изведена на повърхността в непосредствена близост до руския кораб, за да демонстрира визуално присъствие и възпиране след разкрития за картографиране на критична подводна инфраструктура.