Свят

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

Антониу Коща: Това е признание за решимостта, смелостта и усилената работа

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 21:15
В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване
Източник: iStock

 Европейският съюз обяви, че в понеделник ще започне преговорите за членство с Украйна и Молдова.

„Всички държави членки се съгласиха да открият първия клъстер от преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова“, обяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

ЕС стартира преговорния процес за членство на Украйна и Молдова

Съобщението дойде, след като новото правителство в Унгария се съгласи да оттегли дългогодишното си вето срещу Киев.

Европейският съюз официално откри процедурата за присъединяване на Украйна през юни 2024 г., поставяйки началото на сложен процес, който обикновено продължава с години и включва преговори по широк кръг от въпроси – от селското стопанство до върховенството на закона. Дадена като силен политически сигнал дни след руската инвазия през 2022 г., кандидатурата на Украйна за членство в ЕС впоследствие се сблъска със затруднения заради противопоставянето на Унгария.

„Това е признание за решимостта, смелостта и усилената работа, които и двете държави демонстрираха при осъществяването на реформите, въпреки огромните предизвикателства. Разширяването е стратегически избор. В свят, белязан от нарастваща несигурност, един по-голям Европейски съюз е в общ интерес за всички нас“, заяви Коща.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Европейски съюз Украйна Молдова
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