Android 17 ускорява мултитаскинга и творчеството

Google официално представи Android 17, най-новата версия на своята мобилна операционна система, която предлага множество нови функции, фокусирани върху мултитаскинг, креативност, игри, сигурност и производителност. Актуализацията ще бъде достъпна първо за съвместими смартфони Pixel, като се очаква други производители на Android, като Samsung, Xiaomi, OnePlus и Honor, да започнат да пускат своите софтуерни актуализации към края на лятото и през есента.

Едно от водещите допълнения е новата функция за мултитаскинг, наречена Bubbles. Подобно на плаващите прозорци на настолните компютри, Bubbles позволява на потребителите да превърнат почти всяко приложение в компактен прозорец, който остава върху други приложения. Това улеснява проверката на карти, докато изпращате съобщения, следването на уроци, докато работите, или бързото превключване между множество задачи, без постоянно отваряне и затваряне на приложения.

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На сгъваемите устройства и таблетите тези плаващи приложения могат да бъдат организирани в специална лента с балончета за още по-бърз достъп. Ако звучи познато, някои производители имат подобни функции за техните устройства от много време, но сега те стават част от основната платформа за всички, което позволява да се използва за всякакви приложения.

Android 17 въвежда и Screen Reactions (Реакции на екрана), функция, насочена към създателите на съдържание и потребителите на социални мрежи. Тя позволява да записват екрана си, докато едновременно с това заснемат видео с предната камера. Вместо да разчитат на приложения на трети страни или сложни инструменти за редактиране, потребителите могат да създават видеоклипове с реакции, уроци и коментари директно от самата операционна система.

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Игрите също получават специално внимание, особено на сгъваемите устройства. Android 17 включва Foldable Gaming Mode, който разделя екрана на 50/50 оформление. Самата игра се показва в горната част на дисплея, докато сензорните контроли са разположени в долната половина, създавайки изживяване, подобно на преносима конзола. Google също така подобри управлението на паметта, за да намали падането на кадрите и засичането по време на взискателни игри.

Сигурността и поверителността също остават основни приоритети. Android 17 дава на потребителите по-голям контрол върху личната им информация, като позволява временен достъп до точни данни за местоположението, вместо постоянни разрешения. Потребителите могат също така да избират конкретни контакти, които да споделят с приложение, вместо да разкриват цялата си адресна книга.

Подобрената защита срещу кражба включва подобрена функция „Маркирай като изгубен“, която използва биометрично удостоверяване, за да държи откраднат или загубен телефон заключен, дори ако някой знае паролата. Подобренията в откриването на заплахи в реално време и режима на разширена защита са предназначени да помогнат за защитата срещу измами, злонамерен софтуер и други сложни атаки.

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Има и още по-малки подобрения. Android 17 добавя възможността за скриване на имената на приложенията на началния екран за по-изчистен вид, разширява родителския контрол, въвежда специални контроли за силата на звука за цифрови асистенти и предлага повече опции за персонализиране на тъмния режим. Google е внедрила нови ограничения за паметта на приложенията, за да предотврати прекомерната консумация на RAM от приложенията, което би трябвало да подобри както живота на батерията, така и цялостната реакция на системата.

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Гледайки по-натам във времето, Google потвърди, че избрани устройства от висок клас ще получат първи функциите Gemini Intelligence по-късно това лято. Очаква се тези инструменти да осигурят проактивна помощ, разширено създаване на уиджети, автоматизация на задачи и други интелигентни възможности.