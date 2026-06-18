Руски ракетен удар по Киев тази нощ, има жертва в Суми

Р усия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на градската военна администрация, в публикация в Телеграм, цитирана от Ройтерс. Властите призоваха местните жители да се скрият в бомбоубежищата.

"Врагът атакува столицата с балистични ракети. Скрийте се на безопасно място, докато въздушната тревога не бъде отменена!", посочи Ткаченко.

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В Киев отекват взривове, каза за Ройтерс очевидец, а на по-голямата част от територията на Украйна бе обявена въздушна тревога. По думите на кореспондент на ДПА експлозии са чути включително в центъра на столицата.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са засекли най-малко две ракети, летящи към Киев, а друга е била насочена към Полтавска област.

Russia attacked Kyiv with ‌missiles, local authorities said, as they urged residents to take shelter hours after President Volodymyr Zelenskiy spoke with US President Donald Trump and European leaders https://t.co/UTxqFVTHYi — Reuters (@Reuters) June 18, 2026

Властите в североизточния украински град Суми съобщиха за жертва при нападение с дронове.

От Франция украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп и френския лидер Еманюел Макрон след срещата с останалите държавни и правителствени ръководители от Г-7. Зеленски посочи, че това е бил "координационен разговор" като част от усилията за прекратяване на продължаващата от четири години руска война срещу Украйна.

Ударът по Киев тази нощ е втората въздушна атака срещу града от началото на седмицата. В понеделник 1000-годишен манастир, олицетворяващ духовното и културно наследство на Украйна, пострада тежко при голяма руска атака, отнела живота на десет души в цялата страна и осъдена от европейските лидери, отбелязва Ройтерс.

Вчера Тръмп каза, че Москва губи повече войници от Киев, след като изрази мнение, че руският президент Владимир Путин и Зеленски изглеждат готови да направят нещо по въпроса за войната.

Путин не е обсъждал възможността за среща със Зеленски в рамките на неотдавнашния си телефонен разговор с Тръмп, обяви по-рано тази седмица Кремъл. Според Русия Украйна е тази, която губи на бойното поле.

Essay: Russia’s strike on centuries‑old Ukrainian monastery complex reveals its growing desperation. ANASTASIYA BYESYEDINA, in an article first published on The Conversation, says this week’s attack on Kyiv Pechersk Lavra has been widely understood as a Russian attempt to… — Sight Magazine (@sightmagazine) June 18, 2026

В украинския град Енергодар, където живеят по-голямата част от работещите в контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, назначеният от Москва кмет Максим Пухов написа в Телеграм, че един човек е бил убит, а четирима са били ранени при украински удари.

В руската погранична Белгородска област местните власти съобщиха за загинал човек в автомобила си при украински удар. Вчера Москва обвини Украйна, че е атакувала автобус с беларуски ученици, твърдение, което Киев определи като "лъжа".

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Твърденията на двете страни не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

Русия и Украйна отричат да атакуват умишлено мирни граждани във войната, която започна с пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.