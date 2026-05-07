Свят

Румъния отчете 15 случая на хантавирус за последните три години

Данните са оповестени в контекста на случаите на заразяване с хантавирус на борда на круизен кораб, който пътува в Атлантическия океан

7 май 2026, 11:30
Румъния отчете 15 случая на хантавирус за последните три години
Източник: БГНЕС/EPA

В Румъния тази година е регистриран един случай на хантавирус, а в периода 2023 – 2026 г. регистрираните случаи са общо 15, съобщава агенция Аджерпрес, като се позовава на Националния институт за обществено здраве.

Данните са оповестени в контекста на случаите на заразяване с хантавирус на борда на круизен кораб, който пътува в Атлантическия океан, отбелязва агенцията.

Хантавирусната инфекция е заболяване, което се предава от животни на хора (зооноза) главно чрез контакт с екскрети на заразени гризачи. Човек може да се зарази чрез вдишване на аерозоли от изсъхнали екскрети, през очите и чрез кожни лезии или ухапване от гризач.

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Съгласно методологията на румънския Национален институт за обществено здраве симптомите на заразяване са остра треска с бъбречно увреждане и/или хеморагични прояви в съответния епидемиологичен контекст. Потвърждението се извършва чрез откриване на специфични антитела или чрез други лабораторни методи. 

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

По данни на института в периода 2023 – 2026 г. в Румъния са регистрирани 15 случая на хантавирус – четири през 2023 г., три – през 2024 г., седем – през 2025 г. и един през настоящата година.

Елиминирането или минимализирането на контактите с гризачи е най-добрият начин да се избегне инфекцията, посочват специалисти.

Трима души – нидерландска двойка и един германец, починаха в резултат на епидемията от хантавирус, избухнала на круизния кораб „Хондиус“, чийто маршрут е от Ушуая в Аржентина до архипелага Кабо Верде край западния бряг на Африка. По данни на Световната здравна организация други осем души на кораба вероятно са заразени.

Източник: БТА, София Георгиева    
Хантавирус Румъния Зараза Гризачи Круизен кораб Обществено здраве Симптоми Епидемия Смъртни случаи Зооноза
Последвайте ни

По темата

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай

Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Как да избегнем неприятните миризми от климатика

Любопитно Преди 24 минути

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

България Преди 29 минути

За неин председател беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България"

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Свят Преди 51 минути

В България имаме достатъчно запаси от горива, както и керосин за авиацията, уточни председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Свят Преди 56 минути

Това е първата атака срещу района от близо месец насам

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

България Преди 1 час

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 1 час

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

а

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Свят Преди 1 час

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

България Преди 1 час

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Самолет, превозващ болен пътник от круизния кораб с огнище на хантавирус, кацна на летище „Схипхол“ в Амстердам

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Свят Преди 1 час

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

България Преди 1 час

Търговци слагат надценки от над 300%, докато българските производители фалират; череши по кварталните магазини се продават на „космически“ цени до 75 евро за килограм

.

Археолози откриха непокътнат римски гроб в Хърватия

Любопитно Преди 1 час

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

България Преди 1 час

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

э

Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

Снимката е илюстративна

Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

България Преди 2 часа

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

България Преди 2 часа

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Любов на бързи обороти: Ким и Люис хванати ръка за ръка след Бродуей

Edna.bg

Тото от Hell’s Kitchen: Музикалният бизнес в днешно време е една асансьорна музика! (ВИДЕО)

Edna.bg

Крушарски: Няма драма с билетите, Купата е наша!

Gong.bg

Пета четвърт (6.05.2026)

Gong.bg

Интерпол с голям удар срещу фалшиви медикаменти: Иззеха стоки за 15,5 млн. долара, включително в България (СНИМКИ)

Nova.bg

Андрей Гюров на последното заседание на кабинета: Слизаме от сцената с достойнство

Nova.bg