Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители

Хантавирус с 40% смъртност удари луксозна експедиция; здравните власти в САЩ и Европа са в бойна готовност, след като заразени туристи се разпръснаха по света

7 май 2026, 08:33
Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин
Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща
Мир или „мащабни бомбардировки“: Тръмп даде последен шанс на Иран за споразумение
„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн
Почина медийният магнат Тед Търнър
Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран
Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания
Свалиха правителството на Румъния

Н ай-малко 23-ма пасажери от заразения с хантавирус круизен кораб MV Hondius вече са напуснали плавателния съд и са се завърнали по домовете си, включително в САЩ, а един от тях вече е проявил симптоми на заболяването.

(Във видеото: Напрежение между Мадрид и Канарските острови заради кораба с хантавирус)

Пътниците не са осъзнавали, че са били изложени на смъртоносния вирус – който има смъртност до 40% – когато са слезли от експедиционния кораб по време на престоя му на остров Света Елена в Южния Атлантик на 23 април.

„Има 23-ма души, които обикалят някъде там, и допреди три дни никой не се беше свързал с тях“, разказа пред испанския вестник El Pais пасажер, който все още е на борда.

„Австралиецът се върна в Австралия, този от Тайван – в Тайван, американците се разпръснаха из цяла Северна Америка. Англичанинът си е в Англия, нидерландците – по домовете си... не помня останалите“.

Един от тези пътници – швейцарец, завърнал се у дома със съпругата си – е дал положителен резултат за хантавирус в сряда. Първоначално той е бил приет в болница в Цюрих с отрицателен тест, тъй като вирусът може да остане в инкубационен период до осем седмици.

Аржентинските разследващи смятат, че за пренасянето на вируса на борда е отговорна нидерландска двойка. Те вероятно са се заразили от гризачи по време на посещение на сметище при тур за наблюдение на птици в град Ушуая, дни преди корабът да отплава на 20 март. И двамата съпрузи вече са мъртви.

В тази теория има пропуск: властите по-рано заявиха, че в провинция Огнена земя никога не е регистриран случай на хантавирус. Въпреки че обикновено се разпространява чрез изпражнения на гризачи, СЗО потвърди, че виновник за огнището е редкият щам „Андeс“, който може да се предава между хора.

Експертите успокояват, че масова инфекция е малко вероятна, тъй като хантавирусът не е толкова заразен, колкото COVID-19.

„Изискват се големи капки слюнка при разговор. Близък контакт лице в лице“, казва Али Хан, декан в Медицинския център на Университета в Небраска. Според него вероятно става въпрос за продължителни разговори по време на обяд или вечеря, а не за случайна размяна на реплики.

Съществуват обаче опасения, че проследяването на контактите е започнало твърде късно. Първият пациент, 70-годишен нидерландец, почина на 11 април – почти две седмици преди спирането на остров Света Елена. Тогава болната му съпруга слезе от кораба с тялото му, придружена от останалите 23-ма пътници. По-късно тя също почина в болница в Йоханесбург.

От СЗО заявиха, че компанията оператор Oceanwide Expeditions е изпратила имейли на заминалите пътници, но не уточниха кога точно. Представител на организацията потвърди, че международното проследяване продължава и че именно така е открит случаят в Швейцария.

До момента трима пътници са починали, а най-малко осем други са болни на борда на 107-метровия кораб. В сряда вечерта плавателният съд се отправи към Канарските острови, след като му бе отказан достъп до Кабо Верде. По-рано трима пациенти – британски, нидерландски и германски граждани – бяха евакуирани от кораба и транспортирани за лечение в Нидерландия. Сред евакуираните бе и лекарят на кораба, чието състояние се подобрява.

Очаква се корабът да акостира в Тенерифе, въпреки че това предизвика напрегнати дебати между местните власти. Президентът на Канарските острови Фернандо Клавихо изрази опасения от разпространение на вируса сред гражданите, докато централното правителство на Испания определи думите му като „безотговорни“, подчертавайки, че рискът е много нисък. Компанията оператор остава в постоянен диалог с властите относно процедурите по карантина и скрининг.

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Над 1000 овце „изчезнаха" от ферми в Смолян и Чепеларе

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Пенсионерите, получаващи парите си по банков път, ще ги вземат още в първия ден, а обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май

Земеделецът Николай Димов оцени щетите на 400 000 евро и обвърза атаката със свои сигнали за мащабни злоупотреби с европейски средства

Компанията се радва на много голям интерес към своите компютри. Толкова голям, че има недостиг и тя постепенно спира приемането на поръчки за някои модели. Оказва се обаче, че ситуацията е по-сложна и ще са нужни месеци за нормализирането ѝ

Катастрофата е станала около обяд в сряда на магистралата в провинция Южна Суматра

Дори обикновеното пържене може да има непредсказуеми последици за организма

Всички плащания се извършват по установения график и не се очакват забавяния, посочват от НОИ

Единият се е разбил в съоръжение за съхранение на нефт в Резекне

Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите

Папката ще получат от „Прогресивна България”

Депутатите изслушват служебния министър Георги Клисурски за финансовото състояние на държавата

Свикнали сме с идеята, че Европа е Париж, Рим и Барселона, но има и много други градове със страхотни забележителности

