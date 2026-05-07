Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители

Н ай-малко 23-ма пасажери от заразения с хантавирус круизен кораб MV Hondius вече са напуснали плавателния съд и са се завърнали по домовете си, включително в САЩ, а един от тях вече е проявил симптоми на заболяването.

(Във видеото: Напрежение между Мадрид и Канарските острови заради кораба с хантавирус)

Пътниците не са осъзнавали, че са били изложени на смъртоносния вирус – който има смъртност до 40% – когато са слезли от експедиционния кораб по време на престоя му на остров Света Елена в Южния Атлантик на 23 април.

СЗО: Трима души са починали на круизен кораб, вероятно от хантавирус

„Има 23-ма души, които обикалят някъде там, и допреди три дни никой не се беше свързал с тях“, разказа пред испанския вестник El Pais пасажер, който все още е на борда.

„Австралиецът се върна в Австралия, този от Тайван – в Тайван, американците се разпръснаха из цяла Северна Америка. Англичанинът си е в Англия, нидерландците – по домовете си... не помня останалите“.

Трима души са починали след вирусна епидемия на круизен кораб

Един от тези пътници – швейцарец, завърнал се у дома със съпругата си – е дал положителен резултат за хантавирус в сряда. Първоначално той е бил приет в болница в Цюрих с отрицателен тест, тъй като вирусът може да остане в инкубационен период до осем седмици.

Аржентинските разследващи смятат, че за пренасянето на вируса на борда е отговорна нидерландска двойка. Те вероятно са се заразили от гризачи по време на посещение на сметище при тур за наблюдение на птици в град Ушуая, дни преди корабът да отплава на 20 март. И двамата съпрузи вече са мъртви.

Какво знаем за мистериозния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

В тази теория има пропуск: властите по-рано заявиха, че в провинция Огнена земя никога не е регистриран случай на хантавирус. Въпреки че обикновено се разпространява чрез изпражнения на гризачи, СЗО потвърди, че виновник за огнището е редкият щам „Андeс“, който може да се предава между хора.

Експертите успокояват, че масова инфекция е малко вероятна, тъй като хантавирусът не е толкова заразен, колкото COVID-19.

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

„Изискват се големи капки слюнка при разговор. Близък контакт лице в лице“, казва Али Хан, декан в Медицинския център на Университета в Небраска. Според него вероятно става въпрос за продължителни разговори по време на обяд или вечеря, а не за случайна размяна на реплики.

Съществуват обаче опасения, че проследяването на контактите е започнало твърде късно. Първият пациент, 70-годишен нидерландец, почина на 11 април – почти две седмици преди спирането на остров Света Елена. Тогава болната му съпруга слезе от кораба с тялото му, придружена от останалите 23-ма пътници. По-късно тя също почина в болница в Йоханесбург.

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

От СЗО заявиха, че компанията оператор Oceanwide Expeditions е изпратила имейли на заминалите пътници, но не уточниха кога точно. Представител на организацията потвърди, че международното проследяване продължава и че именно така е открит случаят в Швейцария.

До момента трима пътници са починали, а най-малко осем други са болни на борда на 107-метровия кораб. В сряда вечерта плавателният съд се отправи към Канарските острови, след като му бе отказан достъп до Кабо Верде. По-рано трима пациенти – британски, нидерландски и германски граждани – бяха евакуирани от кораба и транспортирани за лечение в Нидерландия. Сред евакуираните бе и лекарят на кораба, чието състояние се подобрява.

Очаква се корабът да акостира в Тенерифе, въпреки че това предизвика напрегнати дебати между местните власти. Президентът на Канарските острови Фернандо Клавихо изрази опасения от разпространение на вируса сред гражданите, докато централното правителство на Испания определи думите му като „безотговорни“, подчертавайки, че рискът е много нисък. Компанията оператор остава в постоянен диалог с властите относно процедурите по карантина и скрининг.