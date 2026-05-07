Любопитно

Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

7 май 2026, 09:55
Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали
Източник: Getty Images

А нджелина Джоли постигна малка победа в съдебната битка с бившия си съпруг Брад Пит.

След решение на съд в Лос Анджелис от 4 май актрисата от „Господарка на злото“ вече не е длъжна да предоставя на правния екип на Пит достъп до 22 имейла в нередактиран вид. Предишни решения я задължаваха да го направи.

Джоли и Пит водят дело от 2022 г. за Château Miraval, френската винарна, която някога притежаваха заедно и където сключиха брак през 2014 г.

Екипът на Джоли приветства решението в изявление пред „Ю Ес Ей Тудей“.

„Това е важна победа за г-жа Джоли. Решението показва, че г-н Пит е излязъл напълно извън допустимите граници, когато е поискал достъп до очевидно защитени документи. Г-н Пит не получава нищо, нула“, заяви адвокатът ѝ Пол Мърфи. „Това е част от модела на поведение на г-н Пит да изисква контрол върху всичко, свързано с Анджелина, включително върху комуникацията ѝ със собствените ѝ адвокати. Изключително сме удовлетворени, че както Апелативният съд, така и първоинстанционният съд в крайна сметка сложиха край на това“, добави той.

Съдия Синди Панюко постанови, че имейлите между 50-годишната Джоли и нейни представители, които не са адвокати, попадат под защитата на адвокатската тайна. Според съдебните документи те са действали като „упълномощени представители“, подпомагащи правната стратегия.

Съдът прие, че 62-годишният Пит не е представил достатъчно доказателства, за да обори твърдението на Джоли за поверителност. Искането обаче беше отхвърлено без предрешаване на спора, което означава, че екипът му може отново да го оспори.

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли.

Пит заведе делото за винарната на стойност 164 млн. долара през февруари 2022 г. Той твърди, че продажбата на дела на Джоли на инвестиционна компания е била незаконна, тъй като при покупката на Château Miraval през 2008 г. двамата се били разбрали да не продават имота без взаимно съгласие.

Процесът по твърденията на Пит за нарушение на договор от страна на Джоли трябва да започне през 2027 г. Двамата все още спорят за точната начална дата.

Джоли и Пит се разделиха през 2016 г., а през декември 2024 г. постигнаха споразумение по развода си.

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни

По темата

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Високопоставен командир на

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай

Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НС изслушва Клисурски относно финансовото състояние на държавата</p>

НС изслушва министър Георги Клисурски относно финансовото състояние на държавата

България Преди 14 минути

Това предвижда програмата на Народното събрание, която беше приета в началото на пленарното заседание.

<p>Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай</p>

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

Технологии Преди 21 минути

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

,

„Треска за сини точки“: Защо световни звезди вече не могат да разпродадат концертите си?

Любопитно Преди 30 минути

Нов феномен завладява музикалната индустрия, докато големи изпълнители се борят да запълнят залите за своите участия

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

България Преди 49 минути

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 1 час

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

а

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Свят Преди 1 час

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

България Преди 1 час

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Самолет, превозващ болен пътник от круизния кораб с огнище на хантавирус, кацна на летище „Схипхол“ в Амстердам

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Свят Преди 1 час

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

България Преди 1 час

Търговци слагат надценки от над 300%, докато българските производители фалират; череши по кварталните магазини се продават на „космически“ цени до 75 евро за килограм

.

Археолози откриха непокътнат римски гроб в Хърватия

Любопитно Преди 1 час

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

България Преди 1 час

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

Снимката е илюстративна

Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

България Преди 1 час

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

България Преди 1 час

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Снимката е илюстративна

Печалбата на Shell скочи с 19% заради поскъпването на петрола

Свят Преди 1 час

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си

,

Местни избори във Великобритания: Първи голям тест за властта на Киър Стармър

Свят Преди 1 час

Тези избори са първият голям тест за 63-годишния Стармър, чиято популярност спадна след серия грешки, промени в позициите и скандали, което предизвика вътрешнопартийни призиви за смяна на премиера

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Любов на бързи обороти: Ким и Люис хванати ръка за ръка след Бродуей

Edna.bg

Тото от Hell’s Kitchen: Музикалният бизнес в днешно време е една асансьорна музика! (ВИДЕО)

Edna.bg

Обзор на кръга във Висшата лига (35 кръг, 5.05.2026)

Gong.bg

Фаворитът на Джиро д'Италия Йонас Винегор иска да влезе в историята

Gong.bg

Интерпол с голям удар срещу фалшиви медикаменти: Иззеха стоки за 15,5 млн. долара, включително в България (СНИМКИ)

Nova.bg

Започна изплащането на пенсиите за май

Nova.bg