Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

„Прогресивна България“ заяви от парламентарната трибуна, че влиза в 52-рото Народно събрание с амбицията да промени начина, по който функционира държавата, и да наложи нови стандарти в политиката. Това стана ясно от декларация, прочетена от народния представител Антон Кутев по време на първото редовно пленарно заседание.

„Депутатите от „Прогресивна България“ сме тук, за да променим България. Съзнаваме отговорността, с която българските избиратели ни натовариха“, заяви Кутев. По думите му обществото вече има различни очаквания към политиците и институциите, а „моралните стандарти и праговете на поносимост вече са други“.

Той подчерта, че гражданите очакват държавата да изпълнява задълженията си по обществения договор и да работи в интерес на хората, а не на отделни политически фигури или икономически кръгове.

В декларацията си Кутев даде знак, че най-голямата парламентарна сила няма да подкрепи предложенията за законодателни промени, насочени конкретно към сваляне на охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на ДПС Делян Пеевски.

Според него подобни решения не трябва да се превръщат в инструмент за политическа разправа.

„Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи“, заяви Кутев от трибуната.

Той подчерта, че в държавата съществува установен ред за предоставяне и сваляне на охрана на застрашени лица и именно компетентните институции трябва да взимат подобни решения, а не парламентът.

„Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения“, посочи още депутатът.

Като символичен знак за дистанциране от модела на предишното управление Кутев обяви, че кабинет 222А в парламента, който доскоро е бил използван от лидера на ДПС Делян Пеевски, вече няма да бъде негов. В предходния парламент помещението беше превърнато в т.нар. „Музей на сглобката“.

Изказването на представителя на „Прогресивна България“ дойде на фона на напрегнати дебати в пленарната зала около предложенията за създаване на временни анкетни комисии.

Народното събрание отхвърли предложението на „Демократична България“ за комисия, която да разследва несъответствия между декларираното имущество, доходите и стандарта на живот на Делян Пеевски. Не беше подкрепено и предложението на ДПС за комисия, която да проверява предполагаемо нерегламентирано влияние на кръга „Капитал“ и издателя Иво Прокопиев.

И двете предложения не успяха да съберат необходимата подкрепа, след като 129 депутати от „Прогресивна България“ се въздържаха при гласуването. Решението на управляващото мнозинство предизвика остри реакции от опозицията и допълнително засили напрежението в пленарната зала още в първия ден от редовната работа на парламента.