Петър Витанов: Временните комисии служат само за пиар

В ременните комисии служат само за пиар. Съвсем скоро ще видите резултатите от битката с олигархията, каза председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов в кулоарите на парламента. Той допълни, че Делян Пеевски е част от тази олигархия.

По повод подкрепата на ГЕРБ-СДС и ДПС в пленарната зала Витанов каза "ние нямаме необходимост от тяхната подкрепа и не сме търсили тяхната подкрепа, разбира се, извън рамките на парламентарния диалог, който търсим с всички“.

Ние подписахме общо решение за комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание, всички се разписаха, допълни Витанов.