Клисурски: 6,8 млрд. евро са достатъчни за покриване на всички разходи на държавата до приемане на редовен бюджет

Във Фискалния резерв има достатъчно наличности за следващите два месеца, каза Клисурски

Обновена преди 1 час / 7 май 2026, 11:15
Източник: БГНЕС

С ъстоянието на финансите на страната е адекватно за ситуацията, в която се намираме. Работи се с удължителен бюджет без промяна или подобряване на фискалните политики от бюджета за 2025 г. Няма и приет бюджет за 2026 г., а вече е май месец. Като вземем тези факти предвид, състоянието на бюджета е адекватно.

Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски по време на изслушване в Народното събрание. 

По отношение на траекторията и на това как финансите на страната ще се развият, най-важната задача е приемането на бюджета за 2026 г., защото от него зависи как ще завърши годината. 

Към 30 април т.г. размерът на фискалния резерв е 6.8 млрд. евро, и ако го сравним с предходни години, това е едно високо ниво, обясни министърът. Пари в държавата към момента има.

Дефицитът в бюджета към 30 април по КФП е в размер на 1.750 млрд. евро, или около 1.4% от БВП. През април той се е увеличил с 220 милиона евро, допълни министърът. 

Във Фискалния резерв има достатъчно наличности за следващите два месеца.

Важно е в следващите два месеца ресурсите да се ползват с отговорност и да се извършват социални плащания и разходи за заплати. Мисля, че средствата са напълно достатъчно и за капиталовите инвестиции, заяви Клисурски от парламентарната трибуна. 

С наличните 6,8 млрд. евро към момента могат да бъдат покрити всички разходи в държавата до приемане на редовен бюджет, заключи Клисурски.

 

 

 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
