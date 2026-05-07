Два чуждестранни дрона се разбиха в Латвия

Д ва чуждестранни дрона са се разбили в Латвия, съобщава националният радио и телевизионен оператор на балтийската страна, предаде Ройтерс.

Според информациите на въоръжените сили на Латвия дроновете са влезли в латвийското въздушно пространство от Русия рано днес.

Подразделения на въоръжените сили, държавната полиция и държавната пожарна и спасителна служба са на мястото, на което са паднали дроновете.

Един от дроновете се разбил в съоръжение за съхранение на нефт в Резекне, на около 40 километра от руската граница, съобщи националният радио и телевизионен оператор на Латвия, като цитира полицията. Възникнал е пожар, който е изгаснал, преди пожарникарите да дойдат на място.