Как да избегнем неприятните миризми от климатика

7 май 2026, 11:26
В ключвате климатика и веднага усещате неприятна миризма. Случвало ли ви се е? И тъй като все пак имате нужда от затопляне или охлаждане на стаята, дилемата дали да мирише, или да е с приятна температура, не е никак лесна за разрешаване. Но има начин да получите и двете. Ще трябва просто да се погрижите малко за уреда. Ето как.

Причините

Системата засмуква въздух, прокарва го през отоплително или охладително тяло и го връща обратно в помещението. И ако преди това не е имало неприятна миризма, това означава, че тя идва именно от вътрешността на вашия климатик. В него често остава влага, в която лесно се развиват мухъл, плесен и бактерии. И именно те са една от причините за неприятното усещане, след като климатикът заработи.

Понякога във вътрешността се събира и прах, особено във филтрите. Друг път дренажът се запушва и застоялата вода там също създава проблеми.

Ще се досетите, че всичко това означава едно: за да не разваляте атмосферата в стаята, трябва много добре да почиствате вътрешността на климатика. Но къде, как и какво да направите?

Как да предотвратите този проблем

Профилактиката винаги е по-лесна от разрешаването на проблема, така че не я пренебрегвайте. Не е сложно – просто правете тези малки неща редовно.

Използване на режим „вентилатор“ след охлаждане

Един малък трик, който не всички знаят: ако сте охлаждали стаята и е време да спрете уреда, не го изключвайте веднага. Превключете на режим „вентилатор“ и оставете да поработи още няколко минути. Така ще подсушите вътрешното тяло и ще премахнете основната причина за поява на мухъл и неприятни миризми.

Почистване на филтрите

Точно зад капака си всички климатици имат големи филтри. Те спират праха, космите, изпаренията от цигарения дим и другите механични замърсители от въздуха, който навлиза в системата. Сами се досещате, че от това натрупване лесно могат да се появи неприятен мирис, който струята въздух да върне обратно в стаята. А и уредът започва да работи по-слабо.

Така че е добре веднъж на няколко седмици да ги почиствате. Лесно е: вадите ги, измивате ги с вода и препарат, оставяте ги да изсъхнат и ги връщате на местата им.

Поддържане на чиста среда

И в тази връзка можем да напомним, че колкото по-чиста е самата стая, толкова по-малко ще се замърсяват филтрите. Ако живеете на прашно място или имате домашни любимци, ще трябва да обръщате повече внимание на поддръжката.

Професионална профилактика

Поне веднъж годишно е добре да потърсите специалист, за да се погрижи за климатика професионално. Той ще почисти добре всички вътрешни и външни части, по които се трупат замърсявания и влага, като използва препарати против мухъл и бактерии.

Проверка на дренажа

Докато почиства, помолете техника да огледа добре и дренажа – всички тръби, по които се оттича кондензиралата вода. Тя трябва да излиза свободно от климатика, за да не създава условия за появата на мирис или по-лоша работа на системата.

Ако вече има миризми?

Заемете се веднага да свършите следните неща: измийте филтрите и потърсете специалист за по-дълбоко почистване.

Не е добра идея да поставяте ароматизатор, тъй като той ще прикрие проблема, но няма да го разреши.

