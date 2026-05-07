Свят

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

7 май 2026, 10:17
Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран
Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори
Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин
Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща
Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп

Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп
Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители

Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители
„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн
Два чуждестранни дрона се разбиха в Латвия

Два чуждестранни дрона се разбиха в Латвия

С амолет, превозващ болен пътник от круизния кораб с огнище на хантавирус, кацна на летище „Схипхол“ в Амстердам след спешна евакуация край бреговете на Кабо Верде. Въздушната линейка се приземи в 08:54 ч. местно време, съобщи АФП, като данните бяха потвърдени и от платформата за проследяване на полети Flightradar24.

От компанията оператор Oceanwide Expeditions потвърдиха, че евакуираният е в „стабилно състояние“. Това е третият пациент, доставен в Нидерландия, след като други двама пристигнаха в Амстердам късно в сряда.

Източник: БГНЕС/EPA

Какво знаем до момента по случая: 

Жертвите и мащабът на заразата

До този момент огнището на борда на MV Hondius е отнело живота на трима души. Първата потвърдена жертва е пасажер от Нидерландия, който е починал малко след началото на пътуването. По последни данни най-малко девет души са развили сериозни симптоми, включително висока температура, мускулни болки и затруднено дишане.

Маршрутът на „Атлантическата одисея“

Корабът е отплавал от Ушуая, Аржентина, на 20 март за мащабно плаване през Атлантика. Проблемите са започнали по време на престоя на остров Света Елена, но ситуацията е ескалирала край Западна Африка. В момента плавателният съд се намира в международни води край Кабо Верде, след като местните власти отказаха да го допуснат в пристанището от съображения за национална сигурност.

Двете водещи версии за произхода

Експертите от СЗО и местните епидемиолози работят по два сценария:

Гризачи: Заразяване чрез вдишване на прах, замърсен с урина или изпражнения на мишки/плъхове. Вероятен източник е посещение на сметище по време на екскурзия в Аржентина.

Човек на човек: По-опасната версия включва щама „Андес“, който е единственият подтип на хантавируса, способен да се предава директно между хора. Това обяснява и строгата карантина на борда.

Разпръснатите пътници

Сериозна загриженост буди фактът, че 23-ма пътници вече са напуснали кораба по време на междинна спирка и са се прибрали по домовете си в САЩ, Европа и Австралия. Преди часове стана ясно, че един от тях – швейцарски гражданин – вече е хоспитализиран с положителен тест за хантавирус, което превръща случая в потенциална глобална заплаха.

Съдбата на кораба

Към момента на борда остават близо 150 души. Планът е MV Hondius да се отправи към Канарските острови (Испания), където има по-добра медицинска инфраструктура и възможност за пълна дезинфекция и скрининг на всички присъстващи.

хантавирус круизен кораб спешна евакуация MV Hondius огнище на зараза Амстердам Кабо Верде пациенти глобална заплаха карантина
Последвайте ни
Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Високопоставен командир на

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай

Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НС изслушва Клисурски относно финансовото състояние на държавата</p>

НС изслушва министър Георги Клисурски относно финансовото състояние на държавата

България Преди 15 минути

Това предвижда програмата на Народното събрание, която беше приета в началото на пленарното заседание.

<p>Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай</p>

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

Технологии Преди 22 минути

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

България Преди 50 минути

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 1 час

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

.

Археолози откриха непокътнат римски гроб в Хърватия

Любопитно Преди 1 час

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

България Преди 1 час

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

э

Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

Снимката е илюстративна

Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

България Преди 1 час

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

България Преди 1 час

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Снимката е илюстративна

Печалбата на Shell скочи с 19% заради поскъпването на петрола

Свят Преди 1 час

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си

,

Местни избори във Великобритания: Първи голям тест за властта на Киър Стармър

Свят Преди 1 час

Тези избори са първият голям тест за 63-годишния Стармър, чиято популярност спадна след серия грешки, промени в позициите и скандали, което предизвика вътрешнопартийни призиви за смяна на премиера

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

НОИ обяви графика за пенсиите през май: Изплащането започва на 7 май

НОИ обяви графика за пенсиите през май: Изплащането започва на 7 май

България Преди 2 часа

Пенсионерите, получаващи парите си по банков път, ще ги вземат още в първия ден, а обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май

Снимката е илюстративна

Саботаж от въздуха: С дрон унищожиха 1400 декара пшеница в община Болярово

България Преди 2 часа

Земеделецът Николай Димов оцени щетите на 400 000 евро и обвърза атаката със свои сигнали за мащабни злоупотреби с европейски средства

Омбудсманът призова НС за спешни законодателни решения по ключови проблеми на гражданите

Омбудсманът призова НС за спешни законодателни решения по ключови проблеми на гражданите

България Преди 2 часа

Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителният ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Любов на бързи обороти: Ким и Люис хванати ръка за ръка след Бродуей

Edna.bg

Тото от Hell’s Kitchen: Музикалният бизнес в днешно време е една асансьорна музика! (ВИДЕО)

Edna.bg

Обзор на кръга във Висшата лига (35 кръг, 5.05.2026)

Gong.bg

Фаворитът на Джиро д'Италия Йонас Винегор иска да влезе в историята

Gong.bg

Интерпол с голям удар срещу фалшиви медикаменти: Иззеха стоки за 15,5 млн. долара, включително в България (СНИМКИ)

Nova.bg

Започна изплащането на пенсиите за май

Nova.bg