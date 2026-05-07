Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

С амолет, превозващ болен пътник от круизния кораб с огнище на хантавирус, кацна на летище „Схипхол“ в Амстердам след спешна евакуация край бреговете на Кабо Верде. Въздушната линейка се приземи в 08:54 ч. местно време, съобщи АФП, като данните бяха потвърдени и от платформата за проследяване на полети Flightradar24.
От компанията оператор Oceanwide Expeditions потвърдиха, че евакуираният е в „стабилно състояние“. Това е третият пациент, доставен в Нидерландия, след като други двама пристигнаха в Амстердам късно в сряда.
Какво знаем до момента по случая:
Жертвите и мащабът на заразата
До този момент огнището на борда на MV Hondius е отнело живота на трима души. Първата потвърдена жертва е пасажер от Нидерландия, който е починал малко след началото на пътуването. По последни данни най-малко девет души са развили сериозни симптоми, включително висока температура, мускулни болки и затруднено дишане.
Маршрутът на „Атлантическата одисея“
Корабът е отплавал от Ушуая, Аржентина, на 20 март за мащабно плаване през Атлантика. Проблемите са започнали по време на престоя на остров Света Елена, но ситуацията е ескалирала край Западна Африка. В момента плавателният съд се намира в международни води край Кабо Верде, след като местните власти отказаха да го допуснат в пристанището от съображения за национална сигурност.
Двете водещи версии за произхода
Експертите от СЗО и местните епидемиолози работят по два сценария:
Гризачи: Заразяване чрез вдишване на прах, замърсен с урина или изпражнения на мишки/плъхове. Вероятен източник е посещение на сметище по време на екскурзия в Аржентина.
Човек на човек: По-опасната версия включва щама „Андес“, който е единственият подтип на хантавируса, способен да се предава директно между хора. Това обяснява и строгата карантина на борда.
Разпръснатите пътници
Сериозна загриженост буди фактът, че 23-ма пътници вече са напуснали кораба по време на междинна спирка и са се прибрали по домовете си в САЩ, Европа и Австралия. Преди часове стана ясно, че един от тях – швейцарски гражданин – вече е хоспитализиран с положителен тест за хантавирус, което превръща случая в потенциална глобална заплаха.
Съдбата на кораба
Към момента на борда остават близо 150 души. Планът е MV Hondius да се отправи към Канарските острови (Испания), където има по-добра медицинска инфраструктура и възможност за пълна дезинфекция и скрининг на всички присъстващи.