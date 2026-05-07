Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители

О гнището на хантавирус на борда на круизния кораб MV Hondius, което според последните данни вече е отнело живота на трима души и е разболяло най-малко девет други (включително потвърден случай в Швейцария), има два възможни сценария за произход. И двата са лоша новина за пътниците на борда, твърдят експерти, цитирани от The Post.

Сценарий 1: Плъхове и мишки (По-вероятният, но „отвратителен“)

Най-честият начин за заразяване с хантавирус е чрез контакт с изпражнения, урина или слюнка от инфектирани гризачи. Според д-р Зайд Фадул, бивш военен лекар от ВВС, това е стандартният път на трансмисия.

Въпреки това, Световната здравна организация (СЗО) настоява, че на борда на блокирания лайнер до момента не са открити гризачи. Текущата теория на разследващите в Аржентина е, че пасажерите са се заразили по време на екскурзия за наблюдение на птици в Ушуая, където са посетили местно сметище.

Сценарий 2: Предаване от човек на човек (Ужасяващият)

Има един конкретен щам на хантавируса, който прави алармиращо изключение от общите правила – и СЗО признава, че той „не може да бъде изключен“.

„Вирусът „Андес“ – специфичен подтип на хантавируса в Аржентина – е единственият, който се предава от човек на човек. Именно оттам идва огромното безпокойство в този случай“, обяснява д-р Фадул.

Щамът „Андес“ има смъртност от близо 40%. В затворена среда като 107-метровия кораб с 80 каюти, най-лошият сценарий може бързо да излезе извън контрол. Мария Ван Керхов от СЗО потвърди, че това е работната теория: „Вярваме, че може да има предаване от човек на човек сред много близките контакти“.

Актуална ситуация към момента

Въпреки че по-ранните доклади съобщаваха за 150 души на борда, ситуацията се промени след престоя на остров Света Елена:

Починали: 3 души (нидерландска двойка и още един пасажер).

Заразени/Болни: Най-малко 9 души (включително трима евакуирани към Нидерландия в критично състояние).

Рискова група: 23-ма пътници, които вече са напуснали кораба и са се прибрали в САЩ, Европа и Австралия без първоначален скрининг. Един от тях (швейцарски гражданин) вече е дал положителен резултат.

Какво следва за MV Hondius?

Корабът беше отхвърлен от Кабо Верде и в момента пътува към Канарските острови. На борда се намира и лекарят на експедицията, който също се е заразил, но състоянието му е стабилизирано.

Експертите подчертават, че няма място за паника, тъй като хантавирусът не е толкова силно заразен, колкото грипа или COVID-19. „Превенцията е ключът“, казва Фадул. „Добра хигиена на ръцете, дистанция и носене на маски в близост до други хора могат значително да намалят риска.“

Междувременно СЗО и компанията оператор Oceanwide Expeditions се опитват да проследят всеки един пътник, бил в контакт с първите жертви, за да предотвратят по-нататъшно разпространение на заразата в „всички краища на света“.