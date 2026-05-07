Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

З а миналата година ЕС е засякъл 540 опита за външна намеса, като в 29 на сто от случаите извършителите са били свързани с Русия, а в 6 на сто - с Китай. Това съобщи Тадеуш Гжегожевски, ръководител на отдела за информационна сигурност и противодействие на външната намеса към Европейската служба за външна дейност, в изслушване пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Парламентарната комисия обсъди отраженията на хибридните действия върху вътрешната сигурност в ЕС.

Туск: Външни влияния са отговорни за Брекзит

Гжегожевски уточни, че Москва и Пекин съгласуват и добре прикриват дейността си в това отношение, и е трудно да се прецени действителният мащаб на тяхната отговорност. Той определи Русия като ключов поръчител и извършител на опити за намеса. По неговите думи тези действия са станали част от руската държавна политика. Целта е подкопаване на демокрацията, всяване на недоверие в европейските институции и правителствата, поляризиране на обществото, поясни експертът.

Руски екстремисти обучават и финансират европейски крайнодесни последователи?

Използването на информационното пространство като оръжие става все по-често, миналата година 10 500 профила в социалните мрежи и сайтове бяха използвани за опити за външна намеса в ЕС, посочи Гжегожевски. По неговите думи европейското противодействие се състои в усилия за сдържане и ускоряване на отговора, с развитие на възможности за сътрудничество с международните партньори на ЕС.

ЕП разкри как Русия си купува политици и партии в ЕС

Оливие Ониди от отдела на Европейската комисия за вътрешна сигурност заяви, че законодателството на ЕС трябва да предвижда мерки срещу извършителите на хибридни действия. По неговите думи броят на опитите за външна намеса в изборния процес и разпространението на дезинформация нараства. Той отчете, че ЕС се е справил със злоупотребата с мигрантите след въвеждането на необходимите законодателни промени. По неговите думи по сходен начин ЕС противодейства на саботажите и се предвиждат законови промени по отношение на организираната престъпност.