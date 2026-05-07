Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

7 май 2026, 09:53
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

З а миналата година ЕС е засякъл 540 опита за външна намеса, като в 29 на сто от случаите извършителите са били свързани с Русия, а в 6 на сто - с Китай. Това съобщи Тадеуш Гжегожевски, ръководител на отдела за информационна сигурност и противодействие на външната намеса към Европейската служба за външна дейност, в изслушване пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Парламентарната комисия обсъди отраженията на хибридните действия върху вътрешната сигурност в ЕС.

Гжегожевски уточни, че Москва и Пекин съгласуват и добре прикриват дейността си в това отношение, и е трудно да се прецени действителният мащаб на тяхната отговорност. Той определи Русия като ключов поръчител и извършител на опити за намеса. По неговите думи тези действия са станали част от руската държавна политика. Целта е подкопаване на демокрацията, всяване на недоверие в европейските институции и правителствата, поляризиране на обществото, поясни експертът.

Използването на информационното пространство като оръжие става все по-често, миналата година 10 500 профила в социалните мрежи и сайтове бяха използвани за опити за външна намеса в ЕС, посочи Гжегожевски. По неговите думи европейското противодействие се състои в усилия за сдържане и ускоряване на отговора, с развитие на възможности за сътрудничество с международните партньори на ЕС.

Оливие Ониди от отдела на Европейската комисия за вътрешна сигурност заяви, че законодателството на ЕС трябва да предвижда мерки срещу извършителите на хибридни действия. По неговите думи броят на опитите за външна намеса в изборния процес и разпространението на дезинформация нараства. Той отчете, че ЕС се е справил със злоупотребата с мигрантите след въвеждането на необходимите законодателни промени. По неговите думи по сходен начин ЕС противодейства на саботажите и се предвиждат законови промени по отношение на организираната престъпност.

Източник: кор. на БТА Николай Желязков    
НС изслушва министър Георги Клисурски относно финансовото състояние на държавата

Това предвижда програмата на Народното събрание, която беше приета в началото на пленарното заседание.

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса": Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Домати „на едро" за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

Тото след Hell's Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

