Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

С амолет на американските военноморски сили откри огън и извади от строя руля на петролен танкер, опитал да пробие блокадата на иранските пристанища.
Това стана след като от флота на САЩ са предупредили плаващия под ирански флаг кораб, че нарушава блокадата, но екипажът „не се е подчинил“.
Затова изтребител F-18 „извади от строя руля на танкера, като изстреля няколко снаряда от 20-милиметровото си оръдие“, съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ в X.
May 6, 2026