„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

Федерален съдия публикува документа години след смъртта на милионера, след като бившият му съкилийник разкри как е попаднал на скритата бележка

7 май 2026, 07:37
Ф едерален съдия разсекрети бележката, която бившият съкилийник на Джефри Епстийн твърди, че е открил в графичен роман. „Ню Йорк Таймс“ не е потвърдил автентичността на почерка.

Федерален съдия публикува предсмъртно писмо, за което се твърди, че е написано от Джефри Епстийн. Документът бе държан под печат в продължение на години като част от наказателното дело срещу неговия съкилийник.

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“, започва бележката, като добавя, че резултатът е бил обвинения, датиращи от много години назад.

„Удоволствие е да можеш сам да избереш момента, в който да кажеш сбогом“, продължава текстът.

„Какво искате да направя — да избухна в плач!!“, гласи още бележката.

„НИКАКВО ЗАБАВЛЕНИЕ“, завършва тя, като тези думи са подчертани. „НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА!!“

Съкилийникът на г-н Епстийн, Никълъс Тартальоне, заяви, че е открил бележката през юли 2019 г., след като Епстийн е бил намерен в безсъзнание с парче плат около врата си. Тогава Епстийн оцеля, но седмици по-късно бе открит мъртъв на 66-годишна възраст в вече затворения затвор Metropolitan Correctional Center в Долен Манхатън.

Пътят към публичността

Бележката беше направена публично достояние в сряда от съдия Кенет М. Карас от Федералния окръжен съд в Уайт Плейнс, Ню Йорк. Съдията действа след петиция на „Ню Йорк Таймс“ за разсекретяване на документа и публикувана статия, в която Тартальоне описва бележката и как тя е попаднала в него.

Вестникът не е удостоверил автентичността на писмото, което беше вписано в съдебния регистър в сряда вечерта. Прави впечатление обаче, че текстът повтаря фрази като „избухна в плач“ (bust out cryin) и „никакво забавление“ (no fun), които Епстийн е използвал в имейли и в друга бележка, намерена в килията му по време на смъртта му.

Министерството на правосъдието на САЩ по-рано публикува милиони страници документи, свързани с Епстийн, но това писмо не бе сред тях. Говорител на ведомството заяви, че агенцията никога не го е виждала.

Версията на Тартальоне

Никълъс Тартальоне, бивш полицейски служител, очакващ по това време процес за четворно убийство, сподели в телефонни интервюта от затвора, че е намерил бележката в графичен роман, след като Епстийн е бил изведен от килията им.

„Отворих книгата, за да чета, и тя беше там“, каза Тартальоне. Писмото е било написано на жълт лист, откъснат от бележник.

Следствените органи в Ню Йорк официално обявиха смъртта на Епстийн за самоубийство. През годините обаче разкритията за пропуски в сигурността в затвора породиха множество теории за това как точно е починал той и дали не е бил убит.

Първоначално, след инцидента през юли, Епстийн твърдеше, че Тартальоне го е нападнал и че не е имал намерение да се самоубива. Тартальоне винаги е отричал нападението, а по-късно самият Епстийн каза пред служителите на затвора, че „никога не е имал проблеми“ със съкилийника си.

Тартальоне обясни, че е предал бележката на адвокатите си, защото е вярвал, че тя може да му помогне, ако Епстийн продължи да твърди, че е бил нападнат. През 2023 г. бившето ченге беше осъден на четири доживотни присъди, но продължава да поддържа невинността си и обжалва решението.

Съдебният спор за писмото

Остава неясно кога съдия Карас е бил уведомен за съществуването на писмото. Документите показват, че адвокатите на Тартальоне са имали снимка на бележката в телефон и са предали оригинала на съда през май 2021 г. — близо две години след смъртта на Епстийн.

Преди да разсекрети документа, съдията поиска становището на страните. Прокуратурата в Манхатън заяви, че не възразява срещу публикуването, тъй като подсъдимият вече е направил публични изявления за него.

„Налице е силен обществен интерес към обстоятелствата около смъртта на Епстийн“, написаха прокурорите.

Храната става токсична: 5 метода на готвене, които вредят на тялото

Любопитно Преди 20 минути

Дори обикновеното пържене може да има непредсказуеми последици за организма

Последно заседание на служебния кабинет, какво обсъждат министрите

Последно заседание на служебния кабинет, какво обсъждат министрите

България Преди 23 минути

Албански „Малдиви" и водопади в скалите: 7 съкровища на Европа, за които екскурзоводите не говорят

Любопитно Преди 1 час

Свикнали сме с идеята, че Европа е Париж, Рим и Барселона, но има и много други градове със страхотни забележителности

Най-опасните козметични процедури: Какво да знаете и какво да избягвате

Любопитно Преди 1 час

Грешките в козметичните процедури могат да доведат до сериозни последици, вариращи от алергични реакции до обезобразяване

AI прави повече грешки, когато съчувства на хората

AI прави повече грешки, когато съчувства на хората

Технологии Преди 1 час

Често изкуственият интелект е критикуван, че се съгласява с всичко дори и да е погрешно, или че е твърде студен и безчувствен. Според нов анализ, второто се оказва по-добре по отношение на точността на отговорите, които системата дава

Слънце, бури и до 27° ни чакат в четвъртък

Слънце, бури и до 27° ни чакат в четвъртък

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Рапърът Йонислав Йотов-Тото приключи участието си в Hell's Kitchen

Рапърът Йонислав Йотов-Тото приключи участието си в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 9 часа

Той даде ексклузивно интервю в подкаст поредицата “Кухнята след Ада”

Израел нанесе удар срещу Бейрут за първи път от обявяването на примирие

Израел нанесе удар срещу Бейрут за първи път от обявяването на примирие

Свят Преди 9 часа

Турция с нова балистична ракета с обсег 6000 километра

Турция с нова балистична ракета с обсег 6000 километра

Свят Преди 10 часа

Обявиха я за първата турска междуконтинентална балистична ракета

Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

Свят Преди 11 часа

Самолетът F-18 „извади от строя руля на танкера“

В РС Македония почетоха загиналите български воини

В РС Македония почетоха загиналите български воини

Свят Преди 11 часа

Във военния мемориал в Ново село, Струмишко, са погребани над 70 военнослужещи

Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

България Преди 11 часа

Пробата за употреба на алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

Стартът на Джиро д'Италия: В Бургас представиха отборите

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

България Преди 12 часа

Над 40 000 гости от целия свят пристигнаха на българските летища

Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

Свят Преди 12 часа

Кандидати, подкрепени от Тръмп, разгромиха повечето от група републикански щатски сенатори

Политическата криза в Румъния току-що ескалира

Политическата криза в Румъния току-що ескалира

Свят Преди 13 часа

НЛП призова социалдемократите да поемат отговорност за политическата криза

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

България Преди 14 часа

Тялото е открито в следобедните часове днес близо до язовирната стена

