Археолози откриха непокътнат римски гроб в Хърватия

А рхеолози откриха първия непокътнат римски гроб по време на разкопки на мястото на бъдещия нов градски пазар във Винковци, в източната част на Хърватия, предаде Хина.

Още през пролетта на обекта бяха разкрити 44 римски гроба, но във вторник учените попаднаха на първия необран гроб с останките на мъж.

Директорът на Градския музей във Винковци Хрвое Вулич обясни, че непокътнатите тухлени гробници са изключително редки. По думите му от над 200 проучени досега гроба само два са били открити необезпокоявани.

„Гробната конструкция е изградена от тухли, но за съжаление покойникът е бил погребан с много малко предмети. Документирахме железен предмет до десния крак и бронзов фрагмент върху дясното рамо“, каза Вулич.

Според предварителната оценка става дума за мъж на възраст между 40 и 45 години. Скелетът е запазен в сравнително добро състояние, което ще позволи извършването на подробни анализи.

Археолозите посочват, че районът на градския пазар попада в северния некропол на древноримския град Цибале.

В други гробове са открити интересни артефакти като стъклени съдове за сълзи, фибули и други типични предмети от римската епоха.

По време на Римската империя днешният Винковци е бил известен като Colonia Aurelia Cibalae — важен военен и търговски център на кръстопът между Изтока и Запада.

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний.

Значението на Цибале се подчертава и от факта, че там са родени двама римски императори — братята Валентиниан I и Валент, единствените римски владетели, родени на територията на днешна Хърватия.