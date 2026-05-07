Финално заседание на кабинета „Гюров“: Без унизителни оправдания и чиновнически фатализъм

„Назовахте виновниците по име“ – служебният министър-председател благодари на министрите за работата им в реалната политическа битка

7 май 2026, 11:53
Н а последното заседание на нашия кабинет искам да ви благодаря за това, че не се въздържахте. Министрите от кабинета "Гюров" не се скриха зад унизителното оправдание „за два месеца толкова“, нито зад дребен чиновнически фатализъм „точно аз ли, нямам партия, зад мен са само премиерът и колегите“.

Това каза в последното заседание на правителството служебният премиер Андрей Гюров.

Гюров благодари на министрите, че "не са си измили ръцете с констатации".  „Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си“, добави министър-председателят.

Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, видя се как въздухът се размести и колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон. Искам да поздравя всички вас, които ще излезете от тази сграда без да се притеснявате от ревизии. Надявам се, че тези ревизии ще обхванат и 20-годишния модел, който превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция. В този кратък период не бяхме само наблюдатели, допълни Гюров.

Не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни, често едновременно, но това можеше да се очаква от държава, чиито институции са овладени от години. Като истински спартанци не се огънахте, и показахте, че сте отбор, обърна се още Гюров към министрите си.  

Тази вечер президентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на първата по големина политическа сила - „Прогресивна България”. От коалицията вече дадоха заявка в петък да има редовно правителство, вероятно с премиер Румен Радев.

Източник: БТА, София Господинова/БГНЕС    
