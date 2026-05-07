Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

За неин председател беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България"

7 май 2026, 11:21
Източник: БТА

П арламентът създаде Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание. В подкрепа на решението гласуваха 181 депутати, 14 бяха против и 32-ма се въздържаха.

За председател на комисията беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България".

"За" създаването на комисията гласуваха от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС и ДПС. От "Демократична България" 19 бяха "въздържал се" и двама "против". От "Продължаваме промяната" също се въздържаха, а "Възраждане" гласуваха "против".

Спор в пленарната зала предизвика въпросът дали комисията да бъде сформирана на паритетен, или пропорционален принцип.

Приетото решение, изчетено от Петър Витанов от "Прогресивна България" (ПБ), предвижда комисията за правилника да се състои от 16 народни представители - девет от ПБ, трима от ГЕРБ-СДС и по един от ДПС, "Демократична България" (ДБ), "Продължаваме промяната" (ПП) и "Възраждане".

Петър Петров от "Възраждане" предложи комисията да се състои от 12 народни представители - по двама от парламентарна група, каквато е била практиката в последните пет парламента. Редакционната поправка обаче беше отхвърлена с 47 гласа "за", 119 "против" и 57 "въздържал се". Подкрепиха я от ДБ, ПП и "Възраждане", както и по един депутат от ПБ и ГЕРБ-СДС. От ПБ 118 народни представители гласуваха "против", а 10 се въздържаха. От ГЕРБ-СДС и ДПС също бяха "въздържал се".

Петър Витанов отбеляза, че предложението за създаването на комисията е разписано и от депутати от други парламентарни групи, включително и за разпределението. Подписът ви е под моя, допълни той. 

В състава на временната комисия за правилника влизат Димитър Здравков - председател, и членове от ПБ - Галин Дурев, Димитър Петров, Стефан Белчев, Янка Тянкова, Олга Борисова, Александра Вълчева, Мария Тодорова и Фатме Рамадан. От ГЕРБ-СДС са Рая Назарян, Александър Иванов и Росица Кирова, от ДПС - Хамид Хамид, от ДБ - Атанас Славов, от ПП - Стою Стоев, от "Възраждане" - Петър Петров. 

Источник: Теодора Цанева/БТА    
Парламент Временна комисия Правилник НС 52-ро Народно събрание Димитър Здравков Състав на комисията Политически партии Депутати Гласуване Парламентарни групи
