Тръмп обяви операция "Свобода" - американци ще ескортират кораби в Ормузкия проток. Иран заплаши с отговор

От 28 февруари Иран значително ограничи трафика по този жизненоважен морски път

4 май 2026, 07:51
Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Н апрежението около Ормузкия проток продължава да ескалира, след като Доналд Тръмп обяви началото на американска операция за извеждане на блокирани кораби, а Иран реагира с остро предупреждение.

Президентът на САЩ заяви, че от понеделник сутрин, по близкоизточното време, американските сили ще започнат мисия по освобождаване на кораби, блокирани в протока. В публикация в Truth Social той подчерта, че решението е взето по молба на множество държави, чиито плавателни съдове са се оказали блокирани, въпреки че не са част от конфликта в региона.

По думите му операцията, наречена „Проект Свобода“, има хуманитарен характер и цели да помогне на „неутрални и невинни“ страни. Тръмп отбеляза още, че на част от корабите вече има недостиг на храна и основни ресурси за екипажите. В същото време той предупреди, че при възпрепятстване на мисията САЩ ще бъдат принудени да реагират решително.

Реакцията от Техеран не закъсня. Ебрахим Азизи заяви, че всяка „американска намеса“ в новия морски режим в Ормузкия проток ще бъде считана за нарушение на действащото примирие. Изказването му подчертава нарастващото напрежение и риска от нова ескалация в региона.

Междувременно ситуацията в района остава нестабилна. Танкер е бил обстрелян с „неизвестни снаряди“ в близост до бреговете на Обединените арабски емирства, съобщи UKMTO. Инцидентът е станал на около 78 морски мили северно от Фуджейра. По информация на организацията няма жертви, а екипажът е невредим и не са отчетени екологични щети.

Ормузкия проток е от критично значение за световната икономика — през него в мирно време преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и природен газ. От началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, преминаването през протока е сериозно затруднено.

Сблъсъкът между обявената американска операция и твърдата позиция на Иран поставя под въпрос стабилността на региона и безопасността на един от най-важните морски маршрути в света.

Източник: БТА - Асен Георгиев    
Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Антонио Бандерас изненада Радина Кърджилова в Мадрид: Какво се случи зад кулисите?

Тръмп обяви операция

„Дяволът носи Прада 2“ превзе боксофиса: Зашеметяващ дебют и милиони приходи

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Руски удари в Херсонска област взеха жертва, сред пострадалите има и дете

Руски удари в Херсонска област взеха жертва, сред пострадалите има и дете

Свят Преди 8 минути

Засегнати са жилищни и инфраструктурни обекти

<p>Домусчиев: Следващото правителство е поставено пред огромно изпитание</p>

Кирил Домусчиев: Следващото правителство е поставено пред огромно изпитание да спре бюджетните дефицити, захранващи рекордната инфлация

България Преди 14 минути

Ето за какво още предупреждава председателят на КРИБ

Силно земетресение разтърси Филипините

Силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 37 минути

Трусът е бил на дълбочина от 73,3 километра

Най-ефективният начин за евакуация на самолет, според науката

Любопитно Преди 45 минути

Ново проучване разкрива, че правилното разпределение на възрастните пътници е ключът към преодоляване на 90-секундния лимит за евакуация при критични ситуации като пожар в двигателите

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Свят Преди 49 минути

Отломки от дрона са разпръснати по улицата, докато аварийни екипи работят на място

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Свят Преди 52 минути

Украинският президент поиска засилване на дипломатическия натиск върху Русия и по-бърз достъп до европейската помощ

Кой ще плати цената за възхода на AI

Кой ще плати цената за възхода на AI

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект безспорно ще навлезе в много индустрии и ще замени работни места. Това вече изглежда гарантирано, най-малкото защото много компании го очакват. Но има ли разминаване между техните желания и нагласите на хората

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

България Преди 1 час

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

България Преди 1 час

Има притеснения за водоизточниците, заяви кметът на Свищов Генчо Генчев

<p>&quot;Обявяваме извънредна ситуация&quot;: Пътник нападна стюардеса&nbsp;- опита да проникне в пилотската кабина</p>

Пътник нападна стюардеса на United Airlines - опита да проникне в пилотската кабина

Свят Преди 1 час

От началото на годината авиокомпаниите са докладвали близо 500 случая на агресивно поведение от страна на пътници

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Свят Преди 1 час

Причините за случилото се се изясняват

<p>Самолет се сблъска с камион и уличен стълб при кацане на летище в САЩ</p>

Самолет на United се сблъска с камион и уличен стълб при кацане на летище в САЩ

Свят Преди 1 час

Самолетът, Boeing 767 на United Airlines, изпълняващ полет от Венеция, Италия, се е движел със скорост над 160 мили в час

Пожар пламна в жилищен блок в Перник

Пожар пламна в жилищен блок в Перник

България Преди 1 час

На място веднага са пристигнали три пожарни, линейка и полиция

Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин, огънят е извън контрол

Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин, огънят е извън контрол

Свят Преди 2 часа

Огънят е обхванал площ от около 113 хектара – равна на приблизително 160 футболни игрища

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Почитаме света Пелагия от Тарс – мъченицата, избрала вярата пред всичко

Любопитно Преди 2 часа

Тя живяла през трети век, по времето на император Диоклетиан

<p>Китайският мащаб и размах, от който всички се страхуват</p>

Китайският мащаб и размах, от който всички се страхуват

Технологии Преди 2 часа

Посетихме завода на Zeekr, простиращ се на 1,3 млн. кв. м, уверявайки се в това, което вече ми беше ясно: китайската автомобилна вълна ще залее Европа и тези без спасителен пояс ще потънат

