Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Н елегална фабрика за лекарства е разбита в България при международна операция на Интерпол срещу трафика на медикаменти. В страната са иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти.

Операцията „Пангея XVIII“, проведена през март на всички континенти, е довела до ареста на близо 270 души, заподозрени в трафик на лекарства, и до разбиването на 66 престъпни групи в 90 държави, съобщи Интерпол.

Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 млн. долара, посочи международната полицейска организация със седалище в Лион.

Сред конфискуваните неодобрени или фалшиви лекарства има препарати срещу еректилна дисфункция, успокоителни, болкоуспокояващи, антибиотици и продукти за отказване от тютюнопушене.

„Чрез онлайн пазари и неформални канали за доставка престъпниците могат да използват слабости в контрола и да се насочват към хора, които търсят бързо или достъпно лечение“, заяви генералният секретар на Интерпол Валдеси Уркиса. Той предупреди, че последиците може да бъдат „тежки, дори фатални“.

Интерпол отчита „рязък ръст“ на иззетите противопаразитни лекарства, включително обезпаразитяващи препарати, разрешени само във ветеринарната медицина. Тези продукти често се представят като „хранителни добавки“ и се продават като част от „алтернативни терапии срещу рак“, посочи организацията, като подчерта, че подобни твърдения не са подкрепени от научни доказателства.

Употребата на такива продукти вече беше наблюдавана по време на пандемията от Ковид-19, припомни Интерпол.

Продължава да расте и търсенето на фармацевтични продукти, свързани с „постиженията“ и „начина на живот“, като стероиди и пептиди. То се подхранва от общности, свързани с бодибилдинга и фитнеса.

В Буркина Фасо властите са конфискували 384 000 антибиотични капсули. В Кот д’Ивоар един тон фалшив ибупрофен е открит в автомобил.