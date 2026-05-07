След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

7 май 2026, 10:28
П олицията във Велико Търново разследва инцидент, при който пешеходец е нанесъл щети по автомобил след възникнал конфликт с млад шофьор. По случая е започнато досъдебно производство за хулиганство в Районното управление.

По информация на полицията, сигналът е подаден в сряда около 01:30 ч. Съобщено е, че същата вечер 35-годишен местен жител, докато пресичал пътното платно, е бил на косъм да бъде блъснат от лек автомобил, управляван от 19-годишен шофьор от града.

След инцидента между двамата мъже е възникнал словесен конфликт, който бързо е прераснал във физическа саморазправа. В разгара на спора по-възрастният мъж е взел тротоарна плочка и е нанесъл щети по автомобила на младия водач.

В резултат на действията си 35-годишният мъж е бил задържан за срок до 24 часа. По случая продължава разследване за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Източник: МВР    
