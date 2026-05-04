Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

В ластите в Южна Корея съобщиха, че „експлозия и пожар“ са засегнали южнокорейски кораб в Ормузкия проток, който на практика е блокиран след американско-израелските атаки срещу Иран.
Министерството на външните работи на Южна Корея съобщи, че днес „експлозия и пожар са възникнали на плавателен съд, управляван от южнокорейска корабна компания, който е бил закотвен във води край Обединените арабски емирства в Ормузкия проток“.
Южнокорейските власти добавиха, че към момента няма данни за жертви.