Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Ц ените на петрола паднаха за втори пореден ден в сряда поради очакванията, че блокираните доставки от ключовия производителен регион в Близкия изток могат да възобновят потока си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че може да бъде постигнато мирно споразумение за прекратяване на войната с Иран.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент паднаха с 1,69 долара, или 1,5%, до 108,18 долара за барел към 06:40 ч. по Гринуич, след като спаднаха с 4% в предишната сесия. Фючърсите на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate) се понижиха с 1,67 долара, или 1,6%, до 100,60 долара, след като се установиха с 3,9% по-ниско предния ден.

Във вторник Тръмп неочаквано заяви, че за кратко ще постави на пауза операция за подпомагане на ескортирането на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на напредък към всеобхватно споразумение с Иран, без да дава подробности за споразумението. Нямаше незабавна реакция от Техеран.

„Това сигнализира за потенциална деескалация и поражда надежди за освобождаването на блокираните плавателни съдове в Персийския залив, което може постепенно да върне предлагането на пазара“, каза Ан Фам, старши изследователски специалист по петрола в LSEG, цитирана от агенция Ройтерс (Reuters).

Фам добави, че цените остават високи, тъй като перспективите за мирно споразумение остават несигурни, докато ще е необходимо време за пълното възстановяване на търговските потоци, дори и да бъде постигнато споразумение.

Тръмп каза, че военноморските сили на САЩ ще продължат блокадата на иранските пристанища. Загубата на доставки за световния пазар повиши цените, като миналата седмица Брент се търгуваше на най-високото си ниво от март 2022 г.

„Взаимно се съгласихме, че докато блокадата ще остане в пълна сила и действие, „Проект свобода“... ще бъде поставен на пауза за кратък период от време, за да се види дали споразумението може или не може да бъде финализирано и подписано“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Съобщението на Тръмп дойде само часове, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио информира репортерите за усилията, обявени в неделя, за ескортиране на блокирани танкери през протока. В понеделник американската армия заяви, че е унищожила няколко ирански малки лодки, както и крилати ракети и дронове, докато е насочвала два плавателни съда извън Персийския залив през протока.

Затварянето на Ормузкия проток намали световните запаси, тъй като рафинериите се опитват да компенсират недостига на производство.

Запасите от суров петрол в САЩ паднаха за трета седмица, докато запасите от бензин и дестилати също намаляха, съобщиха пазарни източници във вторник, позовавайки се на данни на Американския петролен институт.

Запасите от суров петрол са намалели с 8,1 милиона барела през седмицата, приключила на 1 май, съобщиха източниците. Запасите от бензин са намалели с 6,1 милиона барела, докато запасите от дестилати са намалели с 4,6 милиона барела в сравнение с предходната седмица, съобщиха източниците.