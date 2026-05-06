Свят

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Във вторник Тръмп неочаквано заяви, че за кратко ще постави на пауза операция за подпомагане на ескортирането на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на напредък към всеобхватно споразумение с Иран

6 май 2026, 10:42
Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток
Източник: iStock/GettyImages

Ц ените на петрола паднаха за втори пореден ден в сряда поради очакванията, че блокираните доставки от ключовия производителен регион в Близкия изток могат да възобновят потока си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че може да бъде постигнато мирно споразумение за прекратяване на войната с Иран.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент паднаха с 1,69 долара, или 1,5%, до 108,18 долара за барел към 06:40 ч. по Гринуич, след като спаднаха с 4% в предишната сесия. Фючърсите на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate) се понижиха с 1,67 долара, или 1,6%, до 100,60 долара, след като се установиха с 3,9% по-ниско предния ден.

Във вторник Тръмп неочаквано заяви, че за кратко ще постави на пауза операция за подпомагане на ескортирането на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на напредък към всеобхватно споразумение с Иран, без да дава подробности за споразумението. Нямаше незабавна реакция от Техеран.

„Това сигнализира за потенциална деескалация и поражда надежди за освобождаването на блокираните плавателни съдове в Персийския залив, което може постепенно да върне предлагането на пазара“, каза Ан Фам, старши изследователски специалист по петрола в LSEG, цитирана от агенция Ройтерс (Reuters).

Фам добави, че цените остават високи, тъй като перспективите за мирно споразумение остават несигурни, докато ще е необходимо време за пълното възстановяване на търговските потоци, дори и да бъде постигнато споразумение.

Тръмп каза, че военноморските сили на САЩ ще продължат блокадата на иранските пристанища. Загубата на доставки за световния пазар повиши цените, като миналата седмица Брент се търгуваше на най-високото си ниво от март 2022 г.

„Взаимно се съгласихме, че докато блокадата ще остане в пълна сила и действие, „Проект свобода“... ще бъде поставен на пауза за кратък период от време, за да се види дали споразумението може или не може да бъде финализирано и подписано“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Съобщението на Тръмп дойде само часове, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио информира репортерите за усилията, обявени в неделя, за ескортиране на блокирани танкери през протока. В понеделник американската армия заяви, че е унищожила няколко ирански малки лодки, както и крилати ракети и дронове, докато е насочвала два плавателни съда извън Персийския залив през протока.

Затварянето на Ормузкия проток намали световните запаси, тъй като рафинериите се опитват да компенсират недостига на производство.

Запасите от суров петрол в САЩ паднаха за трета седмица, докато запасите от бензин и дестилати също намаляха, съобщиха пазарни източници във вторник, позовавайки се на данни на Американския петролен институт.

Запасите от суров петрол са намалели с 8,1 милиона барела през седмицата, приключила на 1 май, съобщиха източниците. Запасите от бензин са намалели с 6,1 милиона барела, докато запасите от дестилати са намалели с 4,6 милиона барела в сравнение с предходната седмица, съобщиха източниците.

По темата

Източник: Reuters    
Цени на петрола Доналд Тръмп Иран Ормузки проток Мирно споразумение Суров петрол Брент Запаси от петрол Деескалация Близък изток Спад на цените
Последвайте ни
Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Брутална шега в ефир: Нарекоха Меган Маркъл „американски терорист“

Брутална шега в ефир: Нарекоха Меган Маркъл „американски терорист“

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 1 ден
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Свят Преди 2 часа

Северна Корея е ревизирала конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне препратките към обединение, узаконявайки стремежа на лидера Ким Чен Ун да третира двете Кореи като отделни държави

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Любопитно Преди 2 часа

Тя признава, че е влязла в предаването почти на шега, без да очаква докъде може да стигне. Дори не е споделила с близките си за кастинга, докато не става ясно, че ще бъде част от формата

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

България Преди 4 часа

Националната служба за охрана (НСО) обяви мерки за сигурност в столицата, а от Столичната община информираха за промени в движението

Контейнеровоз стои на котва в Ормузкия проток край бреговете на Иран

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Свят Преди 5 часа

Иранските държавни медии го представиха като победа, заявявайки, че паузата показва, че Тръмп „се е оттеглил“ след „продължителни неуспехи“ да отвори отново жизненоважния воден път за световното корабоплаване

Снимката е архивна

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

Любопитно Преди 5 часа

Огненият кратер гори вече повече от половин век, подхранван от изтичащ от земните недра метан. И макар интензивността на пламъците да намалява, няма признаци те да угаснат напълно в близко бъдеще

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Свят Преди 5 часа

История и символика на един от най-обичаните празници

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Свят Преди 13 часа

Полицаи се хвалели с изтезанията в социалните мрежи

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Свят Преди 14 часа

Разследването е по подозрения в присвояване и пране на пари

Зеленски за Русия: Абсолютен цинизъм

Зеленски за Русия: Абсолютен цинизъм

Свят Преди 15 часа

Зеленски: Русия би могла да прекрати огъня във всеки момент и това би сложило край на войната

Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

Свят Преди 15 часа

Галибаф: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение е непоносимо за САЩ

Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

България Преди 15 часа

Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16 Block 70, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май

Почина режисьорът Константин Чакъров

Почина режисьорът Константин Чакъров

България Преди 16 часа

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Свят Преди 16 часа

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Свят Преди 16 часа

Най-голямата руска банка "Сбербанк" предупреди, че е възможно да има проблеми с мобилния интернет и съобщенията

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Свят Преди 16 часа

Посещението на японския военен министър в Манила съвпада с участието на 1400 японски войници в съвместни учения със САЩ

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Пролетна жега на Гергьовден

sinoptik.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg

6 любопитни факти за Гергьовден

Edna.bg

Вечният чар на Холивуд: Джордж Клуни на 65 и по-желан от всякога

Edna.bg

Стилиян Петров с емоционално видео за "Мача на Надеждата"

Gong.bg

Християна Гутева: Нямах съдийска екипировка в дебюта си (видео)

Gong.bg

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Nova.bg

Илияна Йотова: Армията е гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ

Nova.bg