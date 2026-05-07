Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп

С ветът е в очакване на официалния отговор на Иран по американското предложение за мир, което може да сложи край на ескалиращия конфликт. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи потвърди, че позицията на Техеран ще бъде представена чрез Пакистан, който действа като посредник.

Багаи направи този коментар, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че поради това военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време".

Тръмп написа в социалната мрежа Трут соушъл, че ако иранците приемат предложението, войната ще приключи. "Ако не се съгласят, започват бомбардировки и, което ще е жалко, много по-мащабни и интензивни отпреди", добави той.

Представител на иранските власти заяви за новинарска агенция Тасним, че използването на "заплашителен език по отношение на Иран е неефективно и може да влоши ситуацията за САЩ".

САЩ и Иран се приближават към споразумение за кратък меморандум, целящ прекратяване на войната. Техеран се очаква да предаде официалния си отговор на посредниците по-късно днес.

Кратък обзор на ситуацията:

Потенциалната сделка: Меморандумът от една страница би обявил край на войната и би задействал 30-дневен период за разрешаване на спорните точки. Те включват ядрените въпроси, размразяването на ирански активи и сигурността в Ормузкия пролив. Пред PBS News Тръмп поясни, че всяко споразумение би включвало изпращане на високообогатения уран на Техеран към САЩ и ангажимент за спиране на работата на подземните им съоръжения.

Ролята на Израел: Премиерът Бенямин Нетаняху проведе разговори с представители на администрацията на Тръмп вчера, за да се запознае по-добре с хода на преговорите. Според израелски източници Йерусалим е сериозно обезпокоен от потенциални отстъпки от страна на САЩ в последната минута.

Ударите в Бейрут: Израел взе на прицел висш командир на „Хизбула“ вчера при първия удар по ливанската столица от началото на примирието в Ливан. Това подчертава крехкостта на постигнатото споразумение за прекратяване на огъня.

Кризата в Ормузкия пролив: Вчера американската армия откри огън по танкер под ирански флаг, насочил се към иранско пристанище, в опит да наложи блокадата си. Действието дойде часове след като Иран обяви създаването на орган, който да „управлява трафика“ през пролива – пореден опит на Техеран да легитимира контрола си над ключовия търговски път. Междувременно френският президент Еманюел Макрон насърчи държавите да се присъединят към многонационална мисия за подсигуряване на корабоплаването в района.