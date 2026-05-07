Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп

Докато Белият дом спира военните действия за „кратък период“, Техеран отговори, че заплашителният език е неефективен и само влошава ситуацията

Обновена преди 1 час / 7 май 2026, 08:41
Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

Смъртоносната зараза на круизен кораб: Пътници са се прибрали по домовете си, преди да разберат, че са носители

„Разследваха ме месеци наред — НЕ ОТКРИХА НИЩО!!!“: Разсекретиха предполагаемо предсмъртно писмо на Епстийн

Два чуждестранни дрона се разбиха в Латвия

С ветът е в очакване на официалния отговор на Иран по американското предложение за мир, което може да сложи край на ескалиращия конфликт. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи потвърди, че позицията на Техеран ще бъде представена чрез Пакистан, който действа като посредник.

Багаи направи този коментар, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вече е постигнат "голям напредък" към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и че поради това военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде преустановена "за кратък период от време".

Тръмп написа в социалната мрежа Трут соушъл, че ако иранците приемат предложението, войната ще приключи. "Ако не се съгласят, започват бомбардировки и, което ще е жалко, много по-мащабни и интензивни отпреди", добави той. 

Представител на иранските власти заяви за новинарска агенция Тасним, че използването на "заплашителен език по отношение на Иран е неефективно и може да влоши ситуацията за САЩ".

САЩ и Иран се приближават към споразумение за кратък меморандум, целящ прекратяване на войната. Техеран се очаква да предаде официалния си отговор на посредниците по-късно днес.

Кратък обзор на ситуацията:

Потенциалната сделка: Меморандумът от една страница би обявил край на войната и би задействал 30-дневен период за разрешаване на спорните точки. Те включват ядрените въпроси, размразяването на ирански активи и сигурността в Ормузкия пролив. Пред PBS News Тръмп поясни, че всяко споразумение би включвало изпращане на високообогатения уран на Техеран към САЩ и ангажимент за спиране на работата на подземните им съоръжения.

Ролята на Израел: Премиерът Бенямин Нетаняху проведе разговори с представители на администрацията на Тръмп вчера, за да се запознае по-добре с хода на преговорите. Според израелски източници Йерусалим е сериозно обезпокоен от потенциални отстъпки от страна на САЩ в последната минута.

Ударите в Бейрут: Израел взе на прицел висш командир на „Хизбула“ вчера при първия удар по ливанската столица от началото на примирието в Ливан. Това подчертава крехкостта на постигнатото споразумение за прекратяване на огъня.

Кризата в Ормузкия пролив: Вчера американската армия откри огън по танкер под ирански флаг, насочил се към иранско пристанище, в опит да наложи блокадата си. Действието дойде часове след като Иран обяви създаването на орган, който да „управлява трафика“ през пролива – пореден опит на Техеран да легитимира контрола си над ключовия търговски път. Междувременно френският президент Еманюел Макрон насърчи държавите да се присъединят към многонационална мисия за подсигуряване на корабоплаването в района.

Източник: БТА, Николай Велев    
Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

ЕС подготвя мерки след кризата в Ормузкия проток и скока на цените

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Домати „на едро" за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Търговци слагат надценки от над 300%, докато българските производители фалират; череши по кварталните магазини се продават на „космически“ цени до 75 евро за килограм

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Над 1000 овце „изчезнаха" от ферми в Смолян и Чепеларе

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Печалбата на Shell скочи с 19% заради поскъпването на петрола

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си

Местни избори във Великобритания: Първи голям тест за властта на Киър Стармър

Тези избори са първият голям тест за 63-годишния Стармър, чиято популярност спадна след серия грешки, промени в позициите и скандали, което предизвика вътрешнопартийни призиви за смяна на премиера

Тото след Hell's Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Саботаж от въздуха: С дрон унищожиха 1400 декара пшеница в община Болярово

Земеделецът Николай Димов оцени щетите на 400 000 евро и обвърза атаката със свои сигнали за мащабни злоупотреби с европейски средства

Семейство, спряло в аварийната лента заради нужда на дете, отнесе солена глоба

Резултатът е 526 евро глоба и 3 месеца без книжка за водача

