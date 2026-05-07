Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Р айонният съд в Стара Загора постанови присъда от три години и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим на изтърпяване на жена на 35-години, извършила измама. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.

Съдът е признал подсъдимата с инициали И.С. за виновна в това, че в периода от 30 януари до 8 март м.г. в Стара Загора и Първомай е заблудила мъж за самоличността си, като се представила за „Стефка Николова Недева“.

През този период тя го е въвела в заблуждение, че е необходимо той да изтегли кредити от различни кредитни институции на свое име, задълженията по които ще бъдат заличени със съдействието на друга жена с имена „Елена Благоева“. Парите от кредитите били превеждани на посочени от подсъдимата сметки.

И. С. е причинила на мъжа имотна вреда в размер на 13 381 лева.

Осъдената ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в столицата.

Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана.

През април съдът в Стара Загора осъди на 14 месеца затвор мъж за телефонна измама спрямо възрастна жена.