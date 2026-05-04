Свят

Иран предупреждава, че ще атакува САЩ в Ормузкия проток с началото на мисията на Тръмп

Техеран предупреди, че всяка намеса в морския трафик ще се счита за нарушение на примирието. В същото време Доналд Тръмп стартира мащабна операция за извеждане на блокираните кораби

4 май 2026, 12:49
Снимката е илюстративна   
Източник: БТА

Н апрежението в Близкия изток достигна нова критична точка, след като иранската армия издаде официално предупреждение към въоръжените сили на САЩ. Техеран обяви, че ще атакува всяка чужда бойна единица, която се опита да навлезе или да се доближи до стратегическия Ормузки проток без координация с Ислямската република.

Тръмп обяви операция "Свобода" заради Ормузкия проток

Ескалацията идва непосредствено след обявяването на американската военноморска мисия, наречена „Проект Свобода“ (Project Freedom). Президентът Доналд Тръмп нареди на американския флот да започне операции по „насочване“ на стотици търговски кораби и танкери, които останаха блокирани в региона заради военните действия.

„Нов морски режим“ под контрола на Техеран

Иранското военно командване подчерта, че сигурността на водния път е изцяло в ръцете на Ислямската република. Според официалното изявление на Техеран:

„Ултимативно предупреждаваме всяка чужда въоръжена сила, и по-специално агресивната армия на САЩ, че ще бъде атакувана, ако направи опит да навлезе в Ормузкия проток“.

Ново напрежение между САЩ и Иран заради Ормузкия проток

Иранските власти налагат т.нар. „нов морски режим“, според който всеки плавателен съд трябва да координира движението си с иранските сили. Анализатори отбелязват, че Техеран вижда контрола над протока като „екзистенциална борба“ и важен инструмент за икономическо оцеляване, тъй като страната спешно се нуждае от приходи след тежките щети върху индустриалната ѝ база по време на войната.

Тръмп и „Проект Свобода“: Насочване или ескорт?

Въпреки заплахите от Техеран, Вашингтон даде зелена светлина на мисията си. В нея са ангажирани 15 000 военнослужещи и над 100 самолета и кораба. Интересен детайл е терминологията на Белия дом – Тръмп използва думата „насочване“ (guiding), вместо директен „ескорт“, което според експерти е опит за деескалация, но същевременно оставя въпросителни за реалната ефективност на операцията.

Представители на корабособственици изразиха скептицизъм, опасявайки се, че присъствието на западни военни кораби само ще привлече ирански огън върху цивилните плавателни съдове.

Иранската гвардия предизвика САЩ: Чакаме ви в Ормузкия проток

Ключови събития в региона към 4 май 2026 г.:

Нова карта на контрол: Революционната гвардия на Иран публикува обновена карта на зоните под техен контрол в протока, обхващаща територии от остров Кешм до емирството Фуджейра.

Израелски удари в Ливан: Продължават ожесточените въздушни атаки в Южен Ливан, въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня. Жертви са докладвани в град Шур.

ОПЕК в криза: ОАЕ обявиха напускането на петролния картел, което Техеран определи като „отмъстителна и неконструктивна реакция“.

Дипломатически совалки: Пакистан продължава да посредничи между САЩ и Иран, като Техеран потвърди, че в момента „преразглежда“ предложение за мир, изпратено от Вашингтон.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Цената на петрола остава стабилна около 108 долара за барел, но пазарите са в очакване на първите резултати от „Проект Свобода“. Ако мисията доведе до пряк сблъсък между американски и ирански кораби, това може да означава край на крехкото примирие и прерастване на конфликта в пълномащабна война.

Източник: aljazeera.com    
