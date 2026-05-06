Свят

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Иранските държавни медии го представиха като победа, заявявайки, че паузата показва, че Тръмп „се е оттеглил“ след „продължителни неуспехи“ да отвори отново жизненоважния воден път за световното корабоплаване

6 май 2026, 07:15
Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран
Контейнеровоз стои на котва в Ормузкия проток край бреговете на Иран   
Източник: БТА/AP

О перацията на САЩ за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток, наречена „Проект свобода“, ще бъде поставена на пауза за „кратък период от време“, обяви президентът Доналд Тръмп във вторник вечерта.

Тръмп каза, че проектът, започнал дни по-рано, ще бъде спрян по „взаимно съгласие“, защото е постигнат „голям напредък“ към споразумение с Иран, съобщава Би Би Си (BBC).

Иранските държавни медии го представиха като победа, заявявайки, че паузата показва, че Тръмп „се е оттеглил“ след „продължителни неуспехи“ да отвори отново жизненоважния воден път за световното корабоплаване.

Съобщението на американския президент дойде, след като държавният секретар Марко Рубио каза, че първоначалната американско-израелска офанзива в Иран – операция „Епична ярост“ – е приключила след постигане на целите си.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че е взел решението „по искане на Пакистан“, който е действал като посредник между САЩ и Иран. Той добави, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила.

Съобщението на Тръмп може да изненада някои. То подкопава посланията от целия ден на Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн – всички те обещаха, че операцията ще гарантира свободата на корабоплаване и търговия в Ормузкия проток и Персийския залив.

„Бихме предпочели пътя на мира. Това, което президентът Доналд Тръмп би предпочел, е сделка“, каза Рубио пред репортери във вторник.

Какво ще се случи след това е неясно. Администрацията подчертаваше, че „Проект свобода“ е „отделна и различна“ кампания от блокадата, която има за цел да оказва икономически натиск върху Иран.

„Проект свобода“ беше предназначен да помогне за възстановяване на потока на петрол от региона и за евентуалното връщане на световната икономика към нормалност, като насочва блокирани кораби извън залива през до голяма степен затворения воден път. Но ако по време на „паузата“ глобалните корабоплавателни компании и застрахователните компании, които работят с тях, бъдат възпрепятствани от иранска намеса, ще бъде трудно за Тръмп да твърди, че тази цел е постигната.

От друга страна, администрацията може да се надява, че замразяването на „Проект свобода“, срещу което иранците силно възразяваха, ще помогне да ги върне отново на масата за преговори.

Коментарите на Рубио по-рано през деня дойдоха след поредица от атаки в Ормузкия проток, които породиха опасения, че примирието между САЩ и Иран е застрашено.

Техеран не коментира изявлението на Рубио, но председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф по-рано каза: „Ние добре знаем, че продължаването на статуквото е непоносимо за Америка, докато ние едва започваме“.

Галибаф, главният преговарящ на Иран в разговорите със САЩ миналия месец, каза: „Сигурността на корабоплаването и енергийният транзит бяха застрашени от САЩ и техните съюзници чрез нарушенията на примирието и блокадата. Въпреки това техните злонамерени действия ще се провалят“.

Късно във вторник UK Maritime Trade Operations (UKMTO) съобщи, че потвърден източник е информирал, че товарен кораб е бил ударен „от неизвестен снаряд“ в Ормузкия проток. Допълнителни подробности не бяха незабавно налични.

По-рано през деня ОАЕ заявиха, че техните системи за противовъздушна отбрана са прихващали ракети и дронове от Иран за втори пореден ден. В понеделник те обвиниха Иран, че е изстрелял ракети и дронове, включително удар по петролно пристанище в емирството Фуджейра, което се намира извън Ормузкия проток, определяйки го като „опасна ескалация“.

Иран във вторник отрече да е извършвал атаки срещу ОАЕ, като военен говорител заяви: „Ако такова действие беше предприето, щяхме да го обявим твърдо и ясно“.

Операция „Епична ярост“ започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел започнаха вълна от въздушни удари срещу Иран. Техеран отговори, като блокира ключовия воден път, през който обикновено преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ.

В началото на април САЩ и Иран обявиха примирие, съгласно което Иран прекрати своите атаки с дронове и ракети срещу държави от Персийския залив, включително ОАЕ, но оттогава малко кораби са успели да преминат през протока. САЩ също така наложиха собствена блокада върху иранските пристанища.

В понеделник САЩ заявиха, че са атакували седем ирански бързи лодки в протока, докато Иран каза, че е произвел предупредителни изстрели по американски кораб. И двете страни отрекоха съответните твърдения. Два търговски кораба съобщиха за атаки, а един каза, че успешно е напуснал протока под ескорт на американската армия, като част от плана на Доналд Тръмп да деблокира протока.

Говорейки в Белия дом, Рубио каза, че макар Тръмп да иска сделка, „това досега не е пътят, който Иран е избрал“, добавяйки: „До какво може да доведе това в бъдеще е спекулативно“.

Той каза, че американските и израелските атаки срещу Иран са причинили „поколенческо разрушение на тяхната икономика“ и че лидерите на страната трябва „да се овладеят, преди да се самоунищожат в посоката, в която вървят“.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет каза от своя страна, че примирието с Иран „не е приключило“. „В момента примирието със сигурност се спазва, но ще наблюдаваме много, много внимателно“, каза Хегсет по време на пресконференция във вторник.

Генерал Дан Кейн каза, че макар Иран да е атакувал американските сили 10 пъти от началото на примирието, тези атаки са „под прага“ за подновяване на бойните действия „на този етап“.

По-късно Тръмп беше попитан от репортери какво би представлявало нарушение на примирието от страна на Иран. „Ще разберете, защото ще ви уведомя“, отговори той. Той също каза, че вярва, че договорено споразумение с Иран за прекратяване на конфликта все още е възможно.

Различните коментари от американски официални лица предполагат, че САЩ имат малко желание или готовност да се върнат към пълномащабни операции – които биха разтърсили допълнително пазарите, биха довели до рязко покачване на цените и биха срещнали съпротива от големи части от американското общество.

Тръмп също така каза, че обсъжда отварянето на протока с Япония и очаква да проведе положителен разговор с китайския президент Си Дзинпин по темата, когато посети Китай следващата седмица.

По темата

Източник: BBC    
Конфликт САЩ Иран Ормузки проток Проект свобода Доналд Тръмп Примирие Преговори Петролно корабоплаване Блокада Операция Епична ярост Атаки
Последвайте ни
Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Защо котката ми се мие върху мен

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 23 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 23 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Свят Преди 8 часа

Полицаи се хвалели с изтезанията в социалните мрежи

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Свят Преди 9 часа

Разследването е по подозрения в присвояване и пране на пари

Почина режисьорът Константин Чакъров

Почина режисьорът Константин Чакъров

България Преди 11 часа

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Свят Преди 11 часа

Най-голямата руска банка "Сбербанк" предупреди, че е възможно да има проблеми с мобилния интернет и съобщенията

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Свят Преди 12 часа

Посещението на японския военен министър в Манила съвпада с участието на 1400 японски войници в съвместни учения със САЩ

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил

България Преди 12 часа

Най-разпространени остават автомобилите с бензинов двигател, следвани от дизеловите

Борисов пред европейските посланици: ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог

Борисов пред европейските посланици: ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог

България Преди 12 часа

ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

ОАЕ отблъскват нова иранска атака с ракети и дронове

Свят Преди 13 часа

Това е втори ден на ирански атаки

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

България Преди 13 часа

Йотова: Имам уверението от първата политическа сила, че ще дойдат с изпълнен мандат

Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

Проучват разузнавателен дрон, открит на плажа в Бяла

България Преди 14 часа

Специализиран екип транспортира летателния апарат към Военноморска база – Варна

<p>Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп</p>

"Кажи му, че е прав": Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп

Свят Преди 14 часа

р

Там, където всички се познават: Как малките магазини пазят духа на квартала?

Пари Преди 14 часа

Форумът „Търговия с човешко лице“ събира малките търговци във Варна на 13 май

,

Когато балът диктува стандартите

Любопитно Преди 14 часа

Никълъс Брендън

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Бъфи, убийцата на вампири“ Никълъс Брендън

Свят Преди 14 часа

Звездата почина на 20 март на 54-годишна възраст вследствие на сърдечносъдово заболяване

Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026

Остър недостиг на обществени тоалетни в Ню Йорк преди Мондиал 2026

Любопитно Преди 14 часа

Градът се готви да посрещне над един милион футболни фенове със статистика от едва една тоалетна на 8500 жители

Рекордни 45 млн. евро на километър за част от АМ „Струма"

Рекордни 45 млн. евро на километър за част от АМ „Струма"

България Преди 14 часа

Проектът е за част от т.нар. „обход на Кресна"

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Пролетна жега на Гергьовден

sinoptik.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 6 май, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 6 май, сряда

Edna.bg

Септември се готви отново да изненада Славия

Gong.bg

Артета: Гордея се и се радвам за всички

Gong.bg

Пролетна жега на Гергьовден: Риск от градушки в дните след големия празник

Nova.bg

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Nova.bg