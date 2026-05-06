Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

О перацията на САЩ за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток, наречена „Проект свобода“, ще бъде поставена на пауза за „кратък период от време“, обяви президентът Доналд Тръмп във вторник вечерта.

Тръмп каза, че проектът, започнал дни по-рано, ще бъде спрян по „взаимно съгласие“, защото е постигнат „голям напредък“ към споразумение с Иран, съобщава Би Би Си (BBC).

Иранските държавни медии го представиха като победа, заявявайки, че паузата показва, че Тръмп „се е оттеглил“ след „продължителни неуспехи“ да отвори отново жизненоважния воден път за световното корабоплаване.

Съобщението на американския президент дойде, след като държавният секретар Марко Рубио каза, че първоначалната американско-израелска офанзива в Иран – операция „Епична ярост“ – е приключила след постигане на целите си.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че е взел решението „по искане на Пакистан“, който е действал като посредник между САЩ и Иран. Той добави, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила.

Съобщението на Тръмп може да изненада някои. То подкопава посланията от целия ден на Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн – всички те обещаха, че операцията ще гарантира свободата на корабоплаване и търговия в Ормузкия проток и Персийския залив.

„Бихме предпочели пътя на мира. Това, което президентът Доналд Тръмп би предпочел, е сделка“, каза Рубио пред репортери във вторник.

Какво ще се случи след това е неясно. Администрацията подчертаваше, че „Проект свобода“ е „отделна и различна“ кампания от блокадата, която има за цел да оказва икономически натиск върху Иран.

„Проект свобода“ беше предназначен да помогне за възстановяване на потока на петрол от региона и за евентуалното връщане на световната икономика към нормалност, като насочва блокирани кораби извън залива през до голяма степен затворения воден път. Но ако по време на „паузата“ глобалните корабоплавателни компании и застрахователните компании, които работят с тях, бъдат възпрепятствани от иранска намеса, ще бъде трудно за Тръмп да твърди, че тази цел е постигната.

От друга страна, администрацията може да се надява, че замразяването на „Проект свобода“, срещу което иранците силно възразяваха, ще помогне да ги върне отново на масата за преговори.

Коментарите на Рубио по-рано през деня дойдоха след поредица от атаки в Ормузкия проток, които породиха опасения, че примирието между САЩ и Иран е застрашено.

Техеран не коментира изявлението на Рубио, но председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф по-рано каза: „Ние добре знаем, че продължаването на статуквото е непоносимо за Америка, докато ние едва започваме“.

Галибаф, главният преговарящ на Иран в разговорите със САЩ миналия месец, каза: „Сигурността на корабоплаването и енергийният транзит бяха застрашени от САЩ и техните съюзници чрез нарушенията на примирието и блокадата. Въпреки това техните злонамерени действия ще се провалят“.

Късно във вторник UK Maritime Trade Operations (UKMTO) съобщи, че потвърден източник е информирал, че товарен кораб е бил ударен „от неизвестен снаряд“ в Ормузкия проток. Допълнителни подробности не бяха незабавно налични.

По-рано през деня ОАЕ заявиха, че техните системи за противовъздушна отбрана са прихващали ракети и дронове от Иран за втори пореден ден. В понеделник те обвиниха Иран, че е изстрелял ракети и дронове, включително удар по петролно пристанище в емирството Фуджейра, което се намира извън Ормузкия проток, определяйки го като „опасна ескалация“.

Иран във вторник отрече да е извършвал атаки срещу ОАЕ, като военен говорител заяви: „Ако такова действие беше предприето, щяхме да го обявим твърдо и ясно“.

Операция „Епична ярост“ започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел започнаха вълна от въздушни удари срещу Иран. Техеран отговори, като блокира ключовия воден път, през който обикновено преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ.

В началото на април САЩ и Иран обявиха примирие, съгласно което Иран прекрати своите атаки с дронове и ракети срещу държави от Персийския залив, включително ОАЕ, но оттогава малко кораби са успели да преминат през протока. САЩ също така наложиха собствена блокада върху иранските пристанища.

В понеделник САЩ заявиха, че са атакували седем ирански бързи лодки в протока, докато Иран каза, че е произвел предупредителни изстрели по американски кораб. И двете страни отрекоха съответните твърдения. Два търговски кораба съобщиха за атаки, а един каза, че успешно е напуснал протока под ескорт на американската армия, като част от плана на Доналд Тръмп да деблокира протока.

Говорейки в Белия дом, Рубио каза, че макар Тръмп да иска сделка, „това досега не е пътят, който Иран е избрал“, добавяйки: „До какво може да доведе това в бъдеще е спекулативно“.

Той каза, че американските и израелските атаки срещу Иран са причинили „поколенческо разрушение на тяхната икономика“ и че лидерите на страната трябва „да се овладеят, преди да се самоунищожат в посоката, в която вървят“.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет каза от своя страна, че примирието с Иран „не е приключило“. „В момента примирието със сигурност се спазва, но ще наблюдаваме много, много внимателно“, каза Хегсет по време на пресконференция във вторник.

Генерал Дан Кейн каза, че макар Иран да е атакувал американските сили 10 пъти от началото на примирието, тези атаки са „под прага“ за подновяване на бойните действия „на този етап“.

По-късно Тръмп беше попитан от репортери какво би представлявало нарушение на примирието от страна на Иран. „Ще разберете, защото ще ви уведомя“, отговори той. Той също каза, че вярва, че договорено споразумение с Иран за прекратяване на конфликта все още е възможно.

Различните коментари от американски официални лица предполагат, че САЩ имат малко желание или готовност да се върнат към пълномащабни операции – които биха разтърсили допълнително пазарите, биха довели до рязко покачване на цените и биха срещнали съпротива от големи части от американското общество.

Тръмп също така каза, че обсъжда отварянето на протока с Япония и очаква да проведе положителен разговор с китайския президент Си Дзинпин по темата, когато посети Китай следващата седмица.