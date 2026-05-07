Иран отрече всякаква намеса във взрива на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

И ран отрече днес всякаква намеса във взрива, който стана на южнокорейски кораб в Ормузкия проток в началото на седмицата, предаде "Франс прес".

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Техеран "категорично отхвърля и отрича всякакви твърдения за участие на въоръжените сили на Ислямска република Иран в инцидента, при който корейски кораб е претърпял щети в Ормузкия проток", заяви посолството на Иран в Сеул.

Властите в Южна Корея съобщиха в понеделник, че "експлозия и пожар" са засегнали южнокорейски кораб в Ормузкия проток, който на практика е блокиран след американско-израелските атаки срещу Иран.

Министерството на външните работи на Южна Корея заяви, че "експлозия и пожар са възникнали на плавателен съд, управляван от южнокорейска корабна компания, който е бил закотвен във води край Обединените арабски емирства в Ормузкия проток". Южнокорейските власти добавиха, че "към момента няма данни за жертви".