Свят

Иран отрече всякаква намеса във взрива на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

7 май 2026, 08:08
Иран отрече всякаква намеса във взрива на южнокорейски кораб в Ормузкия проток
Източник: iStock Photos/Getty Images

И ран отрече днес всякаква намеса във взрива, който стана на южнокорейски кораб в Ормузкия проток в началото на седмицата, предаде "Франс прес".

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Техеран "категорично отхвърля и отрича всякакви твърдения за участие на въоръжените сили на Ислямска република Иран в инцидента, при който корейски кораб е претърпял щети в Ормузкия проток", заяви посолството на Иран в Сеул.

Властите в Южна Корея съобщиха в понеделник, че "експлозия и пожар" са засегнали южнокорейски кораб в Ормузкия проток, който на практика е блокиран след американско-израелските атаки срещу Иран.

Министерството на външните работи на Южна Корея заяви, че "експлозия и пожар са възникнали на плавателен съд, управляван от южнокорейска корабна компания, който е бил закотвен във води край Обединените арабски емирства в Ормузкия проток". Южнокорейските власти добавиха, че "към момента няма данни за жертви".

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Иран Южна Корея Ормузки проток Експлозия Кораб Инцидент Техеран Пожар Обединени арабски емирства Отричане
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Компанията се радва на много голям интерес към своите компютри. Толкова голям, че има недостиг и тя постепенно спира приемането на поръчки за някои модели. Оказва се обаче, че ситуацията е по-сложна и ще са нужни месеци за нормализирането ѝ

Дори обикновеното пържене може да има непредсказуеми последици за организма

Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

Папката ще получат от „Прогресивна България"

Свикнали сме с идеята, че Европа е Париж, Рим и Барселона, но има и много други градове със страхотни забележителности

Грешките в козметичните процедури могат да доведат до сериозни последици, вариращи от алергични реакции до обезобразяване

Често изкуственият интелект е критикуван, че се съгласява с всичко дори и да е погрешно, или че е твърде студен и безчувствен. Според нов анализ, второто се оказва по-добре по отношение на точността на отговорите, които системата дава

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Той даде ексклузивно интервю в подкаст поредицата "Кухнята след Ада"

Обявиха я за първата турска междуконтинентална балистична ракета

Самолетът F-18 „извади от строя руля на танкера"

Във военния мемориал в Ново село, Струмишко, са погребани над 70 военнослужещи

Пробата за употреба на алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

Над 40 000 гости от целия свят пристигнаха на българските летища

Кандидати, подкрепени от Тръмп, разгромиха повечето от група републикански щатски сенатори

НЛП призова социалдемократите да поемат отговорност за политическата криза

