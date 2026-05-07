България

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

7 май 2026, 09:58
Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата
Източник: iStock/Getty Images

9-годишно момче е настанено в столична болница, след като е било нападнато и нахапано от куче в района на село Челопеч, съобщиха от МВР.

Инцидентът в планината

Инцидентът е възникнал около 15:30 часа на 6 май в двора на хижа, разположена в землището на подбалканското село. По първоначални данни кучето е нанесло сериозни наранявания на детето, докато то е било в района на обекта.

Веднага след нападението родителите на момчето са го транспортирали със собствен превоз до лечебно заведение в София. Сигналът към Районното управление в Пирдоп е подаден от болницата около 21:20 часа същата вечер.

Състоянието на пострадалото дете

Медиците са установили, че момчето има разкъсно-контузни рани в областта на главата и предмишницата. То е оставено за лечение и наблюдение, като към момента лекарите са категорични, че няма опасност за живота му.

Правни последици за собственика

Полицията е действала незабавно и е установила собственика на кучето. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325В, ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда отговорност за стопани, които не са положили достатъчно грижи за гръбначно животно, в резултат на което е причинена телесна повреда.

Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата, като предстои да се изяснят обстоятелствата около инцидента и дали животното е било правилно обезопасено.

Източник: МВР    
Кучешко нападение Нахапано момче Челопеч София болница Собственик на куче Задържане Наказателен кодекс Досъдебно производство Сериозни наранявания Хижа инцидент
Последвайте ни
Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Високопоставен командир на

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай</p>

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

Технологии Преди 20 минути

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

<p>Ще има ли недостиг на самолетно гориво в Европа това лято?</p>

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

Свят Преди 20 минути

ЕС подготвя мерки след кризата в Ормузкия проток и скока на цените

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

Осъдиха жена, измамила мъж да тегли кредити

България Преди 48 минути

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 1 час

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

а

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Свят Преди 1 час

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

България Преди 1 час

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Самолет, превозващ болен пътник от круизния кораб с огнище на хантавирус, кацна на летище „Схипхол“ в Амстердам

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Свят Преди 1 час

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

България Преди 1 час

Търговци слагат надценки от над 300%, докато българските производители фалират; череши по кварталните магазини се продават на „космически“ цени до 75 евро за килограм

.

Археолози откриха непокътнат римски гроб в Хърватия

Любопитно Преди 1 час

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

э

Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

Снимката е илюстративна

Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

България Преди 1 час

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

България Преди 1 час

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Снимката е илюстративна

Печалбата на Shell скочи с 19% заради поскъпването на петрола

Свят Преди 1 час

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си

,

Местни избори във Великобритания: Първи голям тест за властта на Киър Стармър

Свят Преди 1 час

Тези избори са първият голям тест за 63-годишния Стармър, чиято популярност спадна след серия грешки, промени в позициите и скандали, което предизвика вътрешнопартийни призиви за смяна на премиера

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Любов на бързи обороти: Ким и Люис хванати ръка за ръка след Бродуей

Edna.bg

Тото от Hell’s Kitchen: Музикалният бизнес в днешно време е една асансьорна музика! (ВИДЕО)

Edna.bg

Обзор на кръга във Висшата лига (35 кръг, 5.05.2026)

Gong.bg

Фаворитът на Джиро д'Италия Йонас Винегор иска да влезе в историята

Gong.bg

Интерпол с голям удар срещу фалшиви медикаменти: Иззеха стоки за 15,5 млн. долара, включително в България (СНИМКИ)

Nova.bg

Започна изплащането на пенсиите за май

Nova.bg