Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

9-годишно момче е настанено в столична болница, след като е било нападнато и нахапано от куче в района на село Челопеч, съобщиха от МВР.

Инцидентът в планината

Инцидентът е възникнал около 15:30 часа на 6 май в двора на хижа, разположена в землището на подбалканското село. По първоначални данни кучето е нанесло сериозни наранявания на детето, докато то е било в района на обекта.

Веднага след нападението родителите на момчето са го транспортирали със собствен превоз до лечебно заведение в София. Сигналът към Районното управление в Пирдоп е подаден от болницата около 21:20 часа същата вечер.

Състоянието на пострадалото дете

Медиците са установили, че момчето има разкъсно-контузни рани в областта на главата и предмишницата. То е оставено за лечение и наблюдение, като към момента лекарите са категорични, че няма опасност за живота му.

Правни последици за собственика

Полицията е действала незабавно и е установила собственика на кучето. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325В, ал.1 от Наказателния кодекс, който предвижда отговорност за стопани, които не са положили достатъчно грижи за гръбначно животно, в резултат на което е причинена телесна повреда.

Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата, като предстои да се изяснят обстоятелствата около инцидента и дали животното е било правилно обезопасено.