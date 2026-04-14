Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца

Боян Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари

14 април 2026, 09:19
Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон
Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран
Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста
Aмериканската армия блокира иранските пристанища

Aмериканската армия блокира иранските пристанища
Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса

Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса
Тръмп: Иран настоява за споразумение

Тръмп: Иран настоява за споразумение
„Трябва да почнем да мислим какво да направи държавата, ако се стигне до недостиг на дизел”, заяви енергийният експерт Боян Рашев в предаването „Здравей, България”. Той очерта критичен сценарий, при който Европа и България могат да се изправят пред реална липса на горива още в края на април, ако конфликтът в Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток не бъдат овладени своевременно.

Бенчев: Очаква се сериозен недостиг на дизел

Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари. „Физически недостиг в Азия вече има от известно време. Последните кораби, които са напуснали протока преди края на февруари, вече стигат Европа”, обясни експертът. Според него най-големият риск за континента е свързан с наличността на керосин и дизел, тъй като капацитетът на европейските рафинерии е силно ограничен.

Експертът категорично се обяви против административното регулиране и поставянето на тавани на цените. „Преди всичко не трябва да се пипат цените на горивата. В момента, в който почнем да пипаме цените, това би предизвикало недостиг, просто защото ние ще продължим да си живеем нормално, ще продължим да си купуваме и да пътуваме”, подчерта Рашев. Той обясни, че цената е класическият механизъм, чрез който се ограничава потреблението в ситуация на дефицит, и всяка намеса би довела до скриване на продуктите от пазара.

Гюров обясни какво може да предизвика ръст на цените на горивата

Боян Рашев отбеляза, че България е в сравнително по-сигурна позиция спрямо други европейски държави. „В Европейския съюз Нидерландия, Белгия, Румъния и България са четирите държави, които произвеждат на собствена територия достатъчно горива от всички видове и имат потенциал да изнасят. Останалите държави са нетни вносители”, обясни той. Той подчерта важността на местната рафинерия, която все още работи на максимален капацитет.

Енергийният министър: Не се очакват проблеми с доставките на горива

Експертът предупреди и за дългосрочен риск, свързан с производството на торове, което изисква големи количества газ. „Следващата голяма криза ще бъде свързана с това, че няма достатъчно торове и съответно няма да има достатъчно хранителна продукция. Затова трябва да се помисли за ограничаване на износа на торове извън Европейския съюз”, заключи Боян Рашев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Недостиг на дизел Енергийна криза Боян Рашев Цени на горивата Близкоизточен конфликт Ормузки проток
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 6 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 6 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Любопитно Преди 10 минути

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

България Преди 12 минути

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

България Преди 1 час

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

Свят Преди 1 час

Поп иконата Бритни Спиърс доброволно постъпи в рехабилитационен център след арест за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици

Свят Преди 1 час

Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

Свят Преди 1 час

След неочакваното му завръщане през 2024 г., след обвинения и опити за покушение, и след безупречната операция по залавянето на Мадуро, хората около него развиват почти суеверна вяра в неговата съдба и инстинкти, както и в способността му да създава нова реалност чрез волята си

България Преди 1 час

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на пътя между Карнобат и Айтос

Свят Преди 2 часа

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Свят Преди 3 часа

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле"

Любопитно Преди 3 часа

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

Любопитно Преди 4 часа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

Парламентарни избори Преди 4 часа

Ще им бъде показано нагледно как се гласува с машина и как с хартия преди вота на 19 април

Свят Преди 4 часа

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден

Любопитно Преди 4 часа

Изследователи от университета Аалто са установили, че популярните ботове с изкуствен интелект постепенно разрушават социалния живот на хората. Въпреки илюзията за постоянна подкрепа, подобни ботове карат потребителите да се чувстват още по-самотни в реалния свят

Любопитно Преди 4 часа

Климатичните промени и покачването на морското равнище вече не са просто прогнози, а реалност, която застрашава някои от най-емблематичните места на планетата. Учените предупреждават, че следващите две десетилетия може да са последният ни шанс да видим тези природни и културни съкровища в автентичния им вид

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Любов, море и щастие: Гери Малкоданска отпразнува рождения си ден като в приказка

Edna.bg

„Не си сама“: думите на Кейт Мидълтън, които дадоха сила на Оливия Мън

Edna.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

Ливърпул ще се уповава на вълшебството на "Анфийлд" за паметен обрат срещу ПСЖ

Gong.bg

15-годишна вози двама на тавана на кола, те паднали в движение

Nova.bg

След разследване за венозни вливки на витамини в козметични салони: ИАМН се самосезира и започва проверки

Nova.bg