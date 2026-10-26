Свят

Драматичен обрат в Бразилия: Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата

81-годишният ляв президент спечели безпрецедентен четвърти мандат, но съперникът му Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си

26 октомври 2026, 13:23
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  • Луис Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия с 51,8% от гласовете срещу 48,2% за Флавио Болсонаро, осигурявайки си четвърти мандат.
  • Болсонаро отказа да признае поражението и заяви, че ще поиска анулиране на вота, позовавайки се на проблеми около организацията на изборния ден.
  • Победата на Лула беше приветствана от европейски лидери и Китай, но той ще управлява в силно разделена страна и при дясноконсервативно мнозинство в Конгреса.

Левият президент на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва постигна драматичен обрат в неделя, 25 октомври, като спечели изборите срещу десния сенатор Флавио Болсонаро, който го победи убедително на първия тур. Емблематичната фигура на левицата опроверга всички прогнози и спечели безпрецедентен четвърти мандат начело на най-голямата държава в Латинска Америка, пише Le Monde.

С победата на Лула Бразилия се противопостави на консервативната вълна, обхванала редица държави, сред които Аржентина, Чили, Колумбия и Перу, които се ориентираха надясно с подкрепата на американския президент Доналд Тръмп. Лула, който във вторник ще навърши 81 години, опроверга прогнозите и си осигури безпрецедентен четвърти мандат.

„Хората отидоха да гласуват, защото успяхме да ги убедим, че гласуването е изключително важно за гарантирането на демокрацията в страната“, заяви Лула в първите си думи след победата. В Рио де Жанейро прозвучаха фойерверки и вувузели, а хиляди хора, облечени в червено, цвета на Работническата партия на Лула, излязоха по улиците на Сао Пауло, за да отпразнуват резултата.

Според официалните резултати Лула е получил 51,8% от гласовете срещу 48,2% за Флавио Болсонаро, като преднината му е около 4,4 милиона гласа. Сенаторът е син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда затвор за опит за държавен преврат след загубата си от Лула на предишните президентски избори в страната през 2022 г.

Гласуването в неделя беше белязано от объркване, след като решение на Върховния съд удължи изборния ден с два часа, въпреки че някои избирателни секции вече бяха затворили. Мярката беше предприета по искане на Лула, който се оплака, че в различни градове автобуси са били извадени от движение, с което на граждани е било попречено да гласуват.

„Невъзможно е да признаем резултатите. Ще поискам анулиране на тези избори“, заяви Болсонаро с каменно изражение в кратко изявление в Бразилия.

От 1989 г. насам, когато се проведоха първите преки избори след края на военната диктатура в страната, нито един кандидат, загубил първия тур, не е успявал да спечели втория.

Не е ясно дали жалбата на Болсонаро ще отговаря на законовите изисквания за анулиране на резултатите. Той има право да поиска и повторно преброяване на гласовете, ако разполага с доказателства за измама, но това може да не промени крайния резултат. Председателят на Избирателния съд Касио Нунеш Маркес, назначен във Върховния съд от бившия президент Болсонаро, заяви, че удължаването на изборния ден не е повлияло на резултатите.

Лула, една от определящите фигури в бразилската политика през последните четири десетилетия, беше изненадан от поражението си на първия тур срещу Болсонаро. Левицата бързо мобилизира подкрепа чрез мащабни митинги под лозунга „Никога повече Болсонаро“. На тях протестиращите припомниха хаотичното управление на бившия президент по време на пандемията от COVID-19, опустошаването на амазонските дъждовни гори и съкращенията на публичните програми.

Лула промени и стратегията си в социалните мрежи, като започна да снима видеа тип селфи и дори си купи първия мобилен телефон. Междувременно неговите поддръжници водеха усилена кампания, опитвайки се да променят нагласите на роднини, приятели и съседи и да ги насърчат да гласуват на фона на високия дял на негласувалите.

Макрон призова Франция и Бразилия да работят за „по-справедлив свят“

Френският президент Еманюел Макрон поздрави бразилския си колега за победата и призова за усилия за „укрепване на стратегическото ни партньорство“.

„Франция и Бразилия имат много неща, които могат да изградят заедно“, написа Макрон в социалната мрежа X. Той подчерта, че двете страни трябва да развиват приятелството си „в името на един по-справедлив свят“.

Испанският премиер Педро Санчес приветства преизбирането на своя ляв съюзник, определяйки го като начало на „прогресивно завръщане“, на фона на изоставането на собствената му партия в социологическите проучвания преди изборите в Испания през ноември.

„Голяма победа за Лула! Това, което се случи в Бразилия, ще се случи и в Испания. Глобалното прогресивно завръщане току-що започна“, написа Санчес в X.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи победата на Лула като успех за „демокрацията и многостранното сътрудничество“. Тя го поздрави в социалните мрежи и добави: „Партньорството между Европа и Бразилия процъфтява. Ще продължим да бъдем до вас през следващите години. Заедно ще продължим да работим в тясно сътрудничество за свободна и отворена търговия, за глобален ред, основан на правила, и за амбициозни климатични цели.“

Китай заяви, че е „отбелязал съобщението на Висшия избирателен съд на Бразилия, че президентът Лула е спечелил втория тур на общите избори в страната, и изразява поздравленията си“. Това съобщи говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун по време на редовен брифинг. Той добави, че Пекин е „готов да работи с Бразилия за по-нататъшно развитие на изграждането на китайско-бразилска общност със споделено бъдеще“.

Попитан за изявлението на Болсонаро, че ще поиска анулиране на изборите, Гуо заяви: „Китай уважава избора на бразилския народ.“

Лула да Силва спечели исторически четвърти президентски мандат в Бразилия

  • Още едно политическо завръщане

Преизбирането бележи поредното забележително политическо завръщане на Лула, човек, израснал в крайна бедност в североизточната част на страната в семейство на неграмотни фермери. Той е високо ценен от привържениците си заради социалните програми, които помогнаха на милиони хора да излязат от бедността. През 2022 г. Лула се върна драматично на президентския пост, след като корупционен скандал доведе до затварянето му за повече от 18 месеца. Обвиненията срещу него бяха отменени по процедурни причини, но продължават да хвърлят сянка върху политическата му кариера.

През третия си мандат Лула успя да постигне спад на инфлацията и безработицата и да помогне на милиони хора да се измъкнат от глада. Въпреки това избирателите продължават да изразяват недоволство от разходите за живот и усещането за несигурност. Социалната политика на Лула се превърна в повод за напрежение, след като по време на кампанията той разшири социалните програми.

Лула започва четвъртия си мандат в дълбоко разделена страна, като почти половината избиратели гласуваха срещу него и настояват за промяна. Той вече е сред най-възрастните световни лидери, а в края на новия си мандат през 2030 г. ще бъде на 85 години. Така общото му време на власт ще достигне 16 години, като първите му два мандата бяха от 2003 до 2010 г.

Лула ще трябва да управлява и в условията на враждебно настроен Конгрес, доминиран от десницата. Възможностите му са ограничени и от икономическите перспективи, тъй като се очаква растежът да се забави. Той е подложен и на засилен натиск да се справи с широко разпространената престъпност в страна, в която престъпни групировки всяват страх в кварталите на работническата класа.

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Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата
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Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Лула победи Болсонаро който отказва да признае резултата
Източник: Le Monde    
Лула да Силва Флавио Болсонаро Бразилия президентски избори левица десница политическо завръщане четвърти мандат разделена страна оспорване на резултатите
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