Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си

Н осителят на престижния медал „Фийлдс“ (често наричан „Нобелова награда за математика“) Ричард Борчърдс взе радикално решение: той вече няма да оценява домашното на студентите си по това дали отговорите им са верни, а единствено по това дали са предали задачата си, съобщава The Post.

Причината за драстичната промяна е масовото използване на изкуствен интелект (ИИ) сред студентите, което според световноизвестния математик напълно обезсмисля традиционната система за оценяване.

„Използването на ИИ за домашните вече е масово. Оценяването за вярност просто дава огромен стимул на студентите да ползват алгоритми, вместо да мислят сами, и на практика наказва онези, които са честни“, разкрива проф. Борчърдс.

Освен това професорът допълва, че плащането на асистенти да проверяват генерирани от компютър отговори е пълно пилеене на време и пари.

UC Berkeley professor refuses to grade his students' homework after noticing worrying trend: 'No point' https://t.co/3OqUZtPTKI https://t.co/DvRfgCPwaE — New York Post (@nypost) October 25, 2026

„Питах дори ChatGPT за бъдещето - и той няма представа“

Професорът признава, че става все по-трудно да се разграничи решение, написано от човек, от такова, създадено от изкуствен интелект.

„Преди можеше да познаеш по характерните грешки, които компютърът прави. Днес обаче той е толкова развит, че почти не допуска очевидни гафове. Ако ИИ продължи да се подобрява със сегашните темпове, след няколко години няма да има нищо в математиката, което той да не прави по-добре от хората“, предупреждава ученият.

Борчърдс е дотолкова объркан от бързината на технологичния скок, че признава, че вече не знае какво да съветва младите хора, които искат да се занимават с математика: „Нямам представа какво да ги посъветвам. Попитах абсолютно същия въпрос самия ChatGPT и дори той ми отговори, че няма представа какво предстои“.

A professor at one of the world's most prestigious universities has stopped grading students’ homework after noticing an alarming tactic was helping them rack up top marks. https://t.co/jrBMViYn9l — News24 Australia (@News24Aust) October 26, 2026

Край на онлайн изпитите: Завръщане към листа и химикала

Тъй като университетът в Бъркли не е открил достатъчно надежден софтуер за засичане на текстове от ИИ, преподавателите сами определят правилата в аудиториите си.

За Борчърдс единственото решение за реално оценяване на знанията остават изпитите на място в залата, където всякакви електронни устройства са строго забранени. Онлайн изпитите според него са се превърнали в „пълна загуба на време“, защото средните резултати изкуствено скочили до небето заради преписване.

Въпреки притесненията си за образованието, ученият завършва с мрачен хумор: „Ако най-лошият ефект от изкуствения интелект върху обществото се окаже това, че е по-трудно да проверяваме домашни, ще бъда наистина много облекчен“.