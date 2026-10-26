Любопитно

Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си

Професор от университета Бъркли призна, че изкуственият интелект прави невъзможно откриването на преписвачи, а традиционните оценки вече са безсмислени

26 октомври 2026, 11:51
Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си
Източник: iStock

Н осителят на престижния медал „Фийлдс“ (често наричан „Нобелова награда за математика“) Ричард Борчърдс взе радикално решение: той вече няма да оценява домашното на студентите си по това дали отговорите им са верни, а единствено по това дали са предали задачата си, съобщава The Post.

Причината за драстичната промяна е масовото използване на изкуствен интелект (ИИ) сред студентите, което според световноизвестния математик напълно обезсмисля традиционната система за оценяване.

„Използването на ИИ за домашните вече е масово. Оценяването за вярност просто дава огромен стимул на студентите да ползват алгоритми, вместо да мислят сами, и на практика наказва онези, които са честни“, разкрива проф. Борчърдс.

Освен това професорът допълва, че плащането на асистенти да проверяват генерирани от компютър отговори е пълно пилеене на време и пари.

„Питах дори ChatGPT за бъдещето - и той няма представа“

Професорът признава, че става все по-трудно да се разграничи решение, написано от човек, от такова, създадено от изкуствен интелект.

„Преди можеше да познаеш по характерните грешки, които компютърът прави. Днес обаче той е толкова развит, че почти не допуска очевидни гафове. Ако ИИ продължи да се подобрява със сегашните темпове, след няколко години няма да има нищо в математиката, което той да не прави по-добре от хората“, предупреждава ученият.

Борчърдс е дотолкова объркан от бързината на технологичния скок, че признава, че вече не знае какво да съветва младите хора, които искат да се занимават с математика: „Нямам представа какво да ги посъветвам. Попитах абсолютно същия въпрос самия ChatGPT и дори той ми отговори, че няма представа какво предстои“.

Край на онлайн изпитите: Завръщане към листа и химикала

Тъй като университетът в Бъркли не е открил достатъчно надежден софтуер за засичане на текстове от ИИ, преподавателите сами определят правилата в аудиториите си.

За Борчърдс единственото решение за реално оценяване на знанията остават изпитите на място в залата, където всякакви електронни устройства са строго забранени. Онлайн изпитите според него са се превърнали в „пълна загуба на време“, защото средните резултати изкуствено скочили до небето заради преписване.

Въпреки притесненията си за образованието, ученият завършва с мрачен хумор: „Ако най-лошият ефект от изкуствения интелект върху обществото се окаже това, че е по-трудно да проверяваме домашни, ще бъда наистина много облекчен“.

Източник: The Post    
изкуствен интелект образование математика Ричард Борчърдс оценяване на студенти ChatGPT академична честност бъдеще на образованието онлайн изпити домашни работи
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

ЦИК при 99.95% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

ЦИК при 99.95% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си

Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Луис Инасио Лула да Силва

Драматичен обрат в Бразилия: Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата

Свят Преди 3 минути

81-годишният ляв президент спечели безпрецедентен четвърти мандат, но съперникът му Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си

21-годишният британец, който основа собствена държава, получи награда от ООН

21-годишният британец, който основа собствена държава, получи награда от ООН

Свят Преди 18 минути

Даниел Джаксън основава Свободна република Вердис върху ничия земя край река Дунав. В момента той управлява в изгнание заради забрана от Хърватия, но вече получава международни признания за хуманитарната си дейност

NOVA доминира зрителския интерес през целия изборен ден

NOVA доминира зрителския интерес през целия изборен ден

Любопитно Преди 42 минути

15-часовата програма на NOVA спечели зрителското внимание във всички специални формати на 25 октомври

Меган Маркъл

Бащата на Меган заминал за Филипините, защото „12-годишните там са законни“

Свят Преди 43 минути

Вътрешният министър на Филипините Джонвик Ремула заяви пред „Guardian“, че всички знаци сочат към това, че Томас-старши е възможно да е сексуален престъпник „от най-брутален вид“

Маскиран нападна полицай пред районно управление в Пловдив

Маскиран нападна полицай пред районно управление в Пловдив

България Преди 47 минути

Инцидентът е станал около 21:30 часа в събота

Замръзнали кадри и черни екрани: Видеонаблюдението на изборите се провали в стотици секции

Замръзнали кадри и черни екрани: Видеонаблюдението на изборите се провали в стотици секции

България Преди 48 минути

В 64 секции изображението е замръзвало, а в 21 е имало звук без картина. Техническите аномалии не означават непременно нарушения при преброяването

Петима задържани след нападение срещу полицаи в Кочериново

Петима задържани след нападение срещу полицаи в Кочериново

България Преди 56 минути

Полицейска операция се провежда в града след инцидент през изминалата нощ. При нападението е повреден и патрулен автомобил

<p>Петролът отстъпи от върховете, но рискът от нова война остава</p>

Петролът поевтинява на фона на дипломация между САЩ и Иран, но атаките в Саудитска Арабия поддържат напрежението

Свят Преди 1 час

Цените се отдръпнаха след надежди за деескалация между САЩ и Иран, въпреки продължаващите атаки в Саудитска Арабия

Путин мечтае за безсмъртие: За какво напомня това

Путин мечтае за безсмъртие: За какво напомня това

Свят Преди 1 час

Семен Новиков

Семен Новиков и Едмонд Назарян се класираха за полуфиналите на Световното в Астана

България Преди 1 час

Успех за българския спорт: Олимпийският шампион Новиков и европейският първенец Назарян записаха по три безапелационни победи и ще се борят за финалните сблъсъци на Мондиала в Казахстан

Бил Гейтс

Бил Гейтс за ерата на AI: „Наеми робота, уволни човека и не се обръщай назад“

Свят Преди 1 час

В интервю за The Observer 70-годишният бизнесмен и филантроп сравни ерата на изкуствения интелект с „еволюционно събитие“, подобно на трансформационния преход от „маймуните към хората“

Попфолк певицата Иванка Великова Цветанова-Петкова (Ваня Великова) и риалити звездата Панайот Кючуков, познат като Пацо от „Биг Брадър“

Куриозът на президентския вот: Ваня Великова и Пацо от „Биг Брадър“ получиха над 4500 гласа на изборите

България Преди 1 час

Нестандартната кандидатпрезидентска двойка привлече около 4500 (според данните към 10:00 на 26.10.2026 при обработени 99.95% СИК протоколи в РИК) от гласовете в битката за „Дондуков“ 2.

Сблъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители.

Нови размирици в Албания: Камъни, коктейли „Молотов“ и водни оръдия срещу протестиращите

Свят Преди 1 час

Затварят временно аварийния път към Пампорово

Затварят временно аварийния път към Пампорово

България Преди 1 час

Движението на всички превозни средства ще бъде спряно до приключването на ремонтните дейности

Шарън Озбърн: Посещавам гроба на Ози всеки ден

Шарън Озбърн: Посещавам гроба на Ози всеки ден

Свят Преди 1 час

Шарън Озбърн сподели трогателни подробности за последните часове на легендарния рокер и разкри как семейството се подготвя за премиерата на документалния филм, посветен на историческото последно шоу на Black Sabbath

BibiCoin, санкции и изолация: Битката за Израел, която ще промени Близкия изток

BibiCoin, санкции и изолация: Битката за Израел, която ще промени Близкия изток

Свят Преди 1 час

Това е първият национален вот след атаката, предвождана от Хамас на 7 октомври 2023 г., най-смъртоносният провал в сигурността в историята на Израел, и последвалите войни в Газа, Ливан и Иран, които мобилизираха голяма част от страната и впоследствие задълбочиха международната изолация на Израел

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Не приели Любо Киров в музикалното училище, а днес песните му се изучават в учебниците

Edna.bg

След битката с рака: Джеси Джей сподели кадри от болничното легло

Edna.bg

„Тренд“: Демографският профил на избирателите - кой избра Йотова и кой подкрепи Гюров?

Nova.bg

ПО ОБЛАСТИ: Как се разпредели вотът у нас

Nova.bg