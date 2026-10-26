NOVA доминира зрителския интерес през целия изборен ден

В деня на президентските избори (25 октомври), NOVA продуцира извънредна 15-часова телевизионна програма, отразяваща вота за седмия президент на Република България. Специалните четири формата представиха най-важното от гласуването за новия държавен глава, опитните журналисти на медията подредиха цялата картира с точни анализи на първите резултати и сблъсък на мнения от авторитетни събеседници, а репортерите на NOVA проследиха в развитие новините от България и чужбина. Според официалните пийпълметрични данни, всяко едно от реализираните тематични студиа отчита най-висок аудиторен дял сред населението в активна възраст (18-59 г.) сред всички телевизии в страната.

Източник: NOVA

В разгара на деня, между 13:00 ч. и 15:00 ч., програмата на NOVA NEWS също предложи публицистично съдържание, което проследи пулса на събитията в следобедните часове.

Източник: NOVA

Следващата неделя българските граждани отново ще отидат до урните за решителния втори тур на президентските избори, който ще определи седмия президент на страната. NOVA отново ще предложи специална 15-часова програма с извънредни формати, интересни

Източник: NOVA

събеседници, различни гледни точки, точни резултати и първи реакции на основните политически фигури.