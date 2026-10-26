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Петролът поевтинява на фона на дипломация между САЩ и Иран, но атаките в Саудитска Арабия поддържат напрежението

Цените се отдръпнаха след надежди за деескалация между САЩ и Иран, въпреки продължаващите атаки в Саудитска Арабия

26 октомври 2026, 12:15
Петролът поевтинява на фона на дипломация между САЩ и Иран, но атаките в Саудитска Арабия поддържат напрежението
Източник: БТА
  • Петролът поевтиня в азиатската търговия: Брент спадна с 1,89% до 114,51 долара за барел, а американският суров петрол - с 2,16% до 101,04 долара.
  • Спадът последва надеждите за деескалация между САЩ и Иран, включително дипломатически усилия на Катар за намаляване на регионалното напрежение.
  • Рисковете за доставките остават заради атаките на хусите срещу Саудитска Арабия и нарушенията на корабоплаването през Ормузкия проток и Баб ел-Мандеб.

Цените на петрола се отдръпнаха от достигнатите нива в първата за седмицата азиатска търговия. Спадът последва надеждите за деескалация на конфликта между САЩ и Иран, въпреки че йеменските хуси продължиха да атакуват Саудитска Арабия през уикенда, предаде Ройтерс.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поевтиня с 2,21 долара или 1,89 на сто до 114,51 долара за барел към 06:26 часа българско време. Американският лек суров петрол намаля с 2,23 долара или 2,16 на сто и един барел се продава по 101,04 долара.

Цените на петрола приключиха сесията в петък с ръст от почти 3 долара, след като атаките на хусите срещу Саудитска Арабия подхраниха опасенията около енергийните доставки. Брент регистрира увеличение с около 6 на сто миналата седмица, а американският лек суров петрол – с 2,3 на сто.

Надеждите за преговори между САЩ и Иран натежаха върху цените на петрола

Посредници от Катар вчера заминаха за Техеран, което е като част от усилията за деескалация на регионалното напрежение в координация със Съединените щати, заяви официален представител, запознат със ситуацията.

„Опасенията от подновяване на военните действия в Близкия изток, които бяха основната причина за поскъпването на суровия петрол през миналата седмица, отслабнаха тази сутрин, но това облекчение може да се окаже временно“, коментира Вандана Хари, основателка на компанията за анализи на петролния пазар „Ванда инсайтс“ (Vanda Insights).

Според нея президентът на САЩ Доналд Тръмп не е разсеял пазарните очаквания, че след междинните избори за Конгрес на 3 ноември все още могат да последват удари срещу Иран.

След един от най-силните си ръстове: Цените на петрола отново тръгнаха надолу

„Затова очакваме колебливостта да остане значителна, като рисковете продължават да са насочени към повишение“, добави Хари.

Междувременно атаките на подкрепяните от Иран хуси заявиха, че в събота са нанесли удари по летище и петролни съоръжения в Саудитска Арабия. Вчера Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала още ракети и дронове.

Последиците от американско-израелския конфликт срещу Иран, започнал на 28 февруари, продължават, тъй като компаниите се приспособяват към прекъсванията в търговското корабоплаване през ключовите маршрути през Ормузкия проток и протока Баб Ел-Мандеб, посочват анализатори.

Източник: БТА    
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