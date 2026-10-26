България

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Мисля, че това се разбира от всеки здравомислещ човек, но е важно избирателите да минат през урните, заяви премиерът

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 10 минути / 26 октомври 2026, 10:15

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М ного хора се успокоиха на базата на прогнозите. Това каза премиерът Румен Радев във връзка с резултатите от първия тур на президентските избори, който се проведе в неделя.

"Искам да поздравя Илияна Йотова за победата. Една победа в безпрецедентно ниска избирателна активност", посочи той.

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Радев отбеляза, че тя е "запазила достойнство и не се е вписала в изключително негативната кампания, водена срещу нея".

Премиерът подчерта, че тези избори са много тревожен сигнал за цялото общество. 

"ПП-ДП, Пеевски и ГЕРБ осакатика Конституцията и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува на тези избори. Други повярваха, че победата е предрешена и просто не се включиха във вота, нямаше достатъчно организация".

"Тези избори за сглобкаджиите са битка на живот и смърт. Това е битка за оцеляване. Виждате, че за тях президентската институция е инструмент за вземане на реванш. Да ни върнат обратно назад, да саботират правосъдната реформа. Те не биха се поколебали да ни въвлекат дори във войната. Самият Гюров разписа без мандат военното споразумение с Украйна, а вече не се свенят открито дори да влязат пак в сглобка в името именно на този реванш", коментира още Радев.

По думите му Андрей Гюров се е хвърлил на амбразурата да защитава Пеевски при арестите на кметове на ДПС от изминалата седмица.

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Премиерът очаква ситуацията да се промени на втория тур.

"На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната. Между демокрацията и корупционния модел на сглобката. Между спокойната истина и истерията на троловете. Няма никакво място за самоуспокоение", заяви той и добави: .Мисля, че това се разбира от всеки здравомислещ човек, но е важно избирателите да минат през урните".

На въпрос на кои гласове ще разчита Илияна Йотова на втория тур, Радев отговори: "Не бъркайте президентски избори с парламентарни избори. Пак казвам, много хора се самоуспокоиха на базата на прогнозите".

Редактор: Василена Василева
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Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

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