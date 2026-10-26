Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Рекордно бързо предадоха изборните протоколи в София, сигнализират за три гласа от един избирател

Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

М ного хора се успокоиха на базата на прогнозите. Това каза премиерът Румен Радев във връзка с резултатите от първия тур на президентските избори, който се проведе в неделя.

"Искам да поздравя Илияна Йотова за победата. Една победа в безпрецедентно ниска избирателна активност", посочи той.

ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

Радев отбеляза, че тя е "запазила достойнство и не се е вписала в изключително негативната кампания, водена срещу нея".

Премиерът подчерта, че тези избори са много тревожен сигнал за цялото общество.

"ПП-ДП, Пеевски и ГЕРБ осакатика Конституцията и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува на тези избори. Други повярваха, че победата е предрешена и просто не се включиха във вота, нямаше достатъчно организация".

"Тези избори за сглобкаджиите са битка на живот и смърт. Това е битка за оцеляване. Виждате, че за тях президентската институция е инструмент за вземане на реванш. Да ни върнат обратно назад, да саботират правосъдната реформа. Те не биха се поколебали да ни въвлекат дори във войната. Самият Гюров разписа без мандат военното споразумение с Украйна, а вече не се свенят открито дори да влязат пак в сглобка в името именно на този реванш", коментира още Радев.

По думите му Андрей Гюров се е хвърлил на амбразурата да защитава Пеевски при арестите на кметове на ДПС от изминалата седмица.

Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството

Премиерът очаква ситуацията да се промени на втория тур.

"На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната. Между демокрацията и корупционния модел на сглобката. Между спокойната истина и истерията на троловете. Няма никакво място за самоуспокоение", заяви той и добави: .Мисля, че това се разбира от всеки здравомислещ човек, но е важно избирателите да минат през урните".

На въпрос на кои гласове ще разчита Илияна Йотова на втория тур, Радев отговори: "Не бъркайте президентски избори с парламентарни избори. Пак казвам, много хора се самоуспокоиха на базата на прогнозите".