Маскиран нападна полицай пред районно управление в Пловдив

26-годишен мъж е задържан, след като нападнал полицай пред сградата на Трето районно управление в Пловдив. Инцидентът е станал около 21:30 часа в събота.
Украинец прояви агресия срещу полицейски служители в Димитровград
Според първоначалната информация мъжът бил с маска на лицето и направил опит да влезе в полицейското управление. Дежурният служител го спрял на входа, но вместо да обясни причината за посещението си, непознатият внезапно го ударил и избягал.
Малко по-късно полицаите установили самоличността му, открили го и го отвели в районното управление. Оказало се, че 26-годишният пловдивчанин е криминално проявен.
При разпита мъжът не успял да даде обяснение защо е нападнал униформения служител.
При обиска му полицаите открили и иззели пакетче със съмнително вещество. Предстои лабораторна експертиза да установи какво съдържа то и в какво количество е.
По случая е образувано досъдебно производство.