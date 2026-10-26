Лула да Силва спечели исторически четвърти президентски мандат в Бразилия

Б разилският президент Луиз Инасио Лула да Силва спечели четвърти мандат начело на страната, след като победи десния сенатор Флавио Болсонаро на втория тур на президентските избори. Това съобщи бразилският Върховен избирателен съд, цитиран от "Ройтерс".

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При преброени 99,9% от избирателните секции 80-годишният ляв политик получава 51,77% от действителните гласове срещу 48,23% за своя съперник.

Победата на Лула е обрат в изборната надпревара, след като Болсонаро, най-големият син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, спечели първия тур. Лула става първият кандидат след възстановяването на демокрацията в Бразилия през 80-те години на XX век, който печели президентските избори, след като е завършил втори на първия тур.

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От металург до президент за четвърти път

Бившият металург и синдикален лидер управлява Бразилия от 2003 до 2011 г., а през 2023 г. се завърна на президентския пост. През политическата си кариера той преодоля редица сериозни препятствия, включително съдебни дела за корупция.

Между 2018 и 2019 г. Лула излежаваше присъда по обвинения в корупция. По-късно присъдите му бяха отменени, което му позволи отново да участва в президентската надпревара. През 2022 г. той победи Жаир Болсонаро и се върна начело на страната.

Според социолози по-високата от очакваното избирателна активност е допринесла за сегашната му победа.

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По време на кампанията Лула постави акцент върху намаляването на бедността и социалното неравенство. Той изтъкна и отчетените през третия му мандат ниски равнища на безработица и неграмотност, както и намаляването на обезлесяването.

Сред обещанията му бяха безплатен обществен транспорт през почивните дни и увеличение с 15% на социалните помощи по една от основните правителствени програми.

Победата му е и пречка пред разширяването на влиянието на американския президент Доналд Тръмп в Латинска Америка. През последните години редица десни правителства в региона възприеха политиката на Вашингтон по въпросите на сигурността и миграцията, отбелязва "Ройтерс".

Консервативният Конгрес ще ограничава президента

Четвъртият мандат на Лула може да се окаже най-трудният му досега. На парламентарните избори Бразилия избра най-консервативния си Конгрес от възстановяването на демокрацията насам.

Либералната партия на Болсонаро и нейните съюзници могат да разполагат с над 280 места в долната камара и до 50 места в Сената. Това би им осигурило значително влияние и в двете камари на парламента.

Според преподавателя по международни отношения във фондация „Жетулио Варгас“ в Сао Пауло Оливер Щюнкел съставът на Конгреса може сериозно да ограничи възможностите на президента да изпълнява програмата си.

По думите му Лула може да срещне затруднения при назначенията във Върховния съд и при договарянето на подкрепа от парламентарните коалиции. Щюнкел допуска и риск от процедура по отстраняване на президента.

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Икономиката поставя нови изпитания

Лула ще трябва да се справя и с икономически проблеми. Правителството прогнозира забавяне на икономическия растеж до 2,3% през 2027 г., а държавният дълг надхвърля 82% от брутния вътрешен продукт (БВП) – най-високото му равнище от пандемията насам.

Високите лихвени проценти и нарастващата задлъжнялост на домакинствата допълнително усложняват икономическата обстановка.

Според анализатори новият десен Конгрес вероятно ще настоява за структурни реформи в подкрепа на бизнеса и за ограничаване на публичните разходи. Подобни мерки обаче могат да предизвикат социално напрежение и да затруднят изпълнението на обещанията на Лула за намаляване на бедността и неравенството.