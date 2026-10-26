Семен Новиков и Едмонд Назарян се класираха за полуфиналите на Световното в Астана

Б ългарските национали Семен Новиков и Едмонд Назарян постигнаха по три победи на Световното първенство по борба в Астана, с което се класираха за полуфиналите на турнира и запазиха реални шансове за световните титли в своите категории. Третият българин в днешната програма, Абу-Муслим Амаев, отпадна от надпреварата.

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Новиков стартира в категория до 87 кг на класическия стил с бърз туш срещу Латана Сопа (Американска Самоа). Във втория си мач олимпийският шампион се изправи срещу изключително силния Ислам Абасов (Азербайджан). Българинът губеше с 4:5 почти до самия край на схватката, но в последните десет секунди повали съперника си на тепиха за две точки и изтръгна драматичен триумф с 6:5. На четвъртфиналите Новиков надделя над световния шампион от 2019 г. Лаша Гобадзе (Грузия) с 3:0 точки след две успешни избутвания извън очертанията на тепиха.

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Едмонд Назарян започна турнира в категория до 63 кг с категоричен успех със 7:0 срещу индиеца Сахил Сахил. Във втория кръг той се изправи срещу миналогодишния европейски шампион Керем Камал (Турция). В оспорвана и продължителна битка Назарян доминираше през по-голямата част от времето и затвори срещата при резултат 11:6. На четвъртфиналите българинът демонстрира страхотна техника срещу Мохамад Кешткар (Иран), реализирайки две атрактивни движения за крайното 8:1.

В категория до 67 кг Абу-Муслим Амаев започна с победа над Сон Мангуан (КНДР) с 10:5, но на осминафиналите бе спрян от представителя на домакините Багдат Сабаз (Казахстан) след загуба с 5:7.

Полуфиналните серии в Астана започват след 13:45 часа. По-късно днес Кирил Милов ще има възможност да спечели първо отличие за страната ни в мача за 3/5 място в категория до 97 кг.