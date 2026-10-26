България

Семен Новиков и Едмонд Назарян се класираха за полуфиналите на Световното в Астана

Успех за българския спорт: Олимпийският шампион Новиков и европейският първенец Назарян записаха по три безапелационни победи и ще се борят за финалните сблъсъци на Мондиала в Казахстан

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 12:08
Семен Новиков и Едмонд Назарян се класираха за полуфиналите на Световното в Астана
Семен Новиков   
Източник: БГНЕС

Б ългарските национали Семен Новиков и Едмонд Назарян постигнаха по три победи на Световното първенство по борба в Астана, с което се класираха за полуфиналите на турнира и запазиха реални шансове за световните титли в своите категории. Третият българин в днешната програма, Абу-Муслим Амаев, отпадна от надпреварата.

Семен Новиков спечели сребро на Европейското по борба в Тирана

Новиков стартира в категория до 87 кг на класическия стил с бърз туш срещу Латана Сопа (Американска Самоа). Във втория си мач олимпийският шампион се изправи срещу изключително силния Ислам Абасов (Азербайджан). Българинът губеше с 4:5 почти до самия край на схватката, но в последните десет секунди повали съперника си на тепиха за две точки и изтръгна драматичен триумф с 6:5. На четвъртфиналите Новиков надделя над световния шампион от 2019 г. Лаша Гобадзе (Грузия) с 3:0 точки след две успешни избутвания извън очертанията на тепиха.

Спортният министър награди медалистите ни от Европейското първенство по борба

Едмонд Назарян започна турнира в категория до 63 кг с категоричен успех със 7:0 срещу индиеца Сахил Сахил. Във втория кръг той се изправи срещу миналогодишния европейски шампион Керем Камал (Турция). В оспорвана и продължителна битка Назарян доминираше през по-голямата част от времето и затвори срещата при резултат 11:6. На четвъртфиналите българинът демонстрира страхотна техника срещу Мохамад Кешткар (Иран), реализирайки две атрактивни движения за крайното 8:1.

В категория до 67 кг Абу-Муслим Амаев започна с победа над Сон Мангуан (КНДР) с 10:5, но на осминафиналите бе спрян от представителя на домакините Багдат Сабаз (Казахстан) след загуба с 5:7.

Полуфиналните серии в Астана започват след 13:45 часа. По-късно днес Кирил Милов ще има възможност да спечели първо отличие за страната ни в мача за 3/5 място в категория до 97 кг.

Редактор: Стела Христова
Източник: Ивайло Георгиев/БТА    
Борба Световно първенство по борба Семен Новиков Едмонд Назарян Астана Класически стил Български национали
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

Тръмп нарече Норвегия „скапана страна“, обяви, че не иска никого оттам

ЦИК при 99.95% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

ЦИК при 99.95% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си

Защо един от най-големите математици в света спря да слага оценки на студентите си

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
6 начина, по които котката ви комуникира с вас

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкритие след 5000 години: Учените потвърдиха коя е първата жена цар в Древен Египет

Разкритие след 5000 години: Учените потвърдиха коя е първата жена цар в Древен Египет

Любопитно Преди 2 минути

Нови дигитални анализи на древни йероглифи потвърдиха, че царица Меритнейт е била първата жена цар в историята на Древен Египет, управлявала самостоятелно преди повече от 5000 години

Луис Инасио Лула да Силва

Драматичен обрат в Бразилия: Лула победи Болсонаро, който отказва да признае резултата

Свят Преди 2 минути

81-годишният ляв президент спечели безпрецедентен четвърти мандат, но съперникът му Флавио Болсонаро отказа да признае поражението си

След масовите безредици: Франция се готви за нови протести

След масовите безредици: Франция се готви за нови протести

Свят Преди 29 минути

Властите предупреждават за риск от ново насилие по време на предстоящите демонстрации. Миналия уикенд бяха извършени над 2000 палежа, а повече от 1500 магазина бяха разграбени

,

Пълна липса на страх: Историята на жената с уникален мозъчен дефект и науката зад човешкия ужас

Любопитно Преди 36 минути

Невролози разкриват тайните механизми в главата ни, които ни спасяват живота - и невероятната история на жената, която остана безчувствена към опасността

NOVA доминира зрителския интерес през целия изборен ден

NOVA доминира зрителския интерес през целия изборен ден

Любопитно Преди 41 минути

15-часовата програма на NOVA спечели зрителското внимание във всички специални формати на 25 октомври

Меган Маркъл

Бащата на Меган заминал за Филипините, защото „12-годишните там са законни“

Свят Преди 42 минути

Вътрешният министър на Филипините Джонвик Ремула заяви пред „Guardian“, че всички знаци сочат към това, че Томас-старши е възможно да е сексуален престъпник „от най-брутален вид“

Маскиран нападна полицай пред районно управление в Пловдив

Маскиран нападна полицай пред районно управление в Пловдив

България Преди 46 минути

Инцидентът е станал около 21:30 часа в събота

Замръзнали кадри и черни екрани: Видеонаблюдението на изборите се провали в стотици секции

Замръзнали кадри и черни екрани: Видеонаблюдението на изборите се провали в стотици секции

България Преди 47 минути

В 64 секции изображението е замръзвало, а в 21 е имало звук без картина. Техническите аномалии не означават непременно нарушения при преброяването

Петима задържани след нападение срещу полицаи в Кочериново

Петима задържани след нападение срещу полицаи в Кочериново

България Преди 55 минути

Полицейска операция се провежда в града след инцидент през изминалата нощ. При нападението е повреден и патрулен автомобил

Путин мечтае за безсмъртие: За какво напомня това

Путин мечтае за безсмъртие: За какво напомня това

Свят Преди 59 минути

Попфолк певицата Иванка Великова Цветанова-Петкова (Ваня Великова) и риалити звездата Панайот Кючуков, познат като Пацо от „Биг Брадър“

Куриозът на президентския вот: Ваня Великова и Пацо от „Биг Брадър“ получиха над 4500 гласа на изборите

България Преди 1 час

Нестандартната кандидатпрезидентска двойка привлече около 4500 (според данните към 10:00 на 26.10.2026 при обработени 99.95% СИК протоколи в РИК) от гласовете в битката за „Дондуков“ 2.

Сблъсъци избухнаха в Тирана по време на митинг на албанската опозиция. Част от протестиращите срещу управлението на правителството започнаха да хвърлят запалителни бомби по полицейските служители.

Нови размирици в Албания: Камъни, коктейли „Молотов“ и водни оръдия срещу протестиращите

Свят Преди 1 час

Затварят временно аварийния път към Пампорово

Затварят временно аварийния път към Пампорово

България Преди 1 час

Движението на всички превозни средства ще бъде спряно до приключването на ремонтните дейности

Шарън Озбърн: Посещавам гроба на Ози всеки ден

Шарън Озбърн: Посещавам гроба на Ози всеки ден

Свят Преди 1 час

Шарън Озбърн сподели трогателни подробности за последните часове на легендарния рокер и разкри как семейството се подготвя за премиерата на документалния филм, посветен на историческото последно шоу на Black Sabbath

BibiCoin, санкции и изолация: Битката за Израел, която ще промени Близкия изток

BibiCoin, санкции и изолация: Битката за Израел, която ще промени Близкия изток

Свят Преди 1 час

Това е първият национален вот след атаката, предвождана от Хамас на 7 октомври 2023 г., най-смъртоносният провал в сигурността в историята на Израел, и последвалите войни в Газа, Ливан и Иран, които мобилизираха голяма част от страната и впоследствие задълбочиха международната изолация на Израел

.

Племенницата на принцеса Даяна: Как лейди Кити Спенсър се превърна от тихо момиче в модна икона

Любопитно Преди 1 час

Племенницата на принцеса Даяна - лейди Кити Спенсър, се превърна от тиха аристократка в бляскава модна икона и съпруга на милиардер

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Не приели Любо Киров в музикалното училище, а днес песните му се изучават в учебниците

Edna.bg

След битката с рака: Джеси Джей сподели кадри от болничното легло

Edna.bg

„Тренд“: Демографският профил на избирателите - кой избра Йотова и кой подкрепи Гюров?

Nova.bg

ПО ОБЛАСТИ: Как се разпредели вотът у нас

Nova.bg