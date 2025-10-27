Свят

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им

27 октомври 2025, 09:07
Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни
Източник: БТА

П резидентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси. Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им в кулоарите на форума на АСЕАН в Куала Лумпур, предадоха световните агенции.

Лула заяви на брифинг в рамките на срещата на върха на АСЕАН в Малайзия, че разговорите му с Тръмп са преминали добре и че споразумение ще бъде постигнато „по-бързо, отколкото някой си мисли“.

"Убеден съм, че до няколко дни ще намерим окончателно решение между САЩ и Бразилия, за да продължи животът хубав и радостен“, заяви Лула да Силва.

САЩ наложиха 50% мита върху бразилските  продукти в отговор на осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро, който беше приближен с Тръмп.

Лула да Силва: Тръмп не е избран за император на света

Лула заяви, че последните решения на САЩ срещу Бразилия са „неправилни“. Въпреки това той каза, че е готов да обсъди всеки въпрос с Тръмп и че е готов да помогне на САЩ по въпроса с Венецуела.

„Казах му, че е изключително важно да се вземе предвид опитът на Бразилия като най-голямата страна в Южна Америка, като най-важната икономически страна, която има за съседи почти цяла Южна Америка“, заяви Лула да Силва.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Лула да Силва Доналд Тръмп Бразилия САЩ Търговски преговори Мита и тарифи Междудържавни отношения АСЕАН среща Жаир Болсонаро Южна Америка
