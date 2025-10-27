Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

П резидентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси. Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им в кулоарите на форума на АСЕАН в Куала Лумпур, предадоха световните агенции.

Лула заяви на брифинг в рамките на срещата на върха на АСЕАН в Малайзия, че разговорите му с Тръмп са преминали добре и че споразумение ще бъде постигнато „по-бързо, отколкото някой си мисли“.

pic.twitter.com/nJV4YGbpWr🚨 US President Trump met Brazilian President Lula da Silva.



Trump: “It’s a great honor to be with the President of Brazil… I think we’ll make some pretty good deals for both countries. We’ve always had a good relationship, and I think it will continue.” — Geo Frontline (@geofrontlinetv) October 27, 2025

"Убеден съм, че до няколко дни ще намерим окончателно решение между САЩ и Бразилия, за да продължи животът хубав и радостен“, заяви Лула да Силва.

САЩ наложиха 50% мита върху бразилските продукти в отговор на осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро, който беше приближен с Тръмп.

Лула да Силва: Тръмп не е избран за император на света

Лула заяви, че последните решения на САЩ срещу Бразилия са „неправилни“. Въпреки това той каза, че е готов да обсъди всеки въпрос с Тръмп и че е готов да помогне на САЩ по въпроса с Венецуела.

„Казах му, че е изключително важно да се вземе предвид опитът на Бразилия като най-голямата страна в Южна Америка, като най-важната икономически страна, която има за съседи почти цяла Южна Америка“, заяви Лула да Силва.