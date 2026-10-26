Свят

След масовите безредици: Франция се готви за нови протести

Властите предупреждават за риск от ново насилие по време на предстоящите демонстрации. Миналия уикенд бяха извършени над 2000 палежа, а повече от 1500 магазина бяха разграбени

Василена Василева Василена Василева

26 октомври 2026, 12:45
След масовите безредици: Франция се готви за нови протести
Източник: EPA/БГНЕС

Ф ранция се готви за нови безредици през предстоящия уикенд на фона на студентските протести и по-мащабните антиправителствени демонстрации. Властите предупреждават за риск от сблъсъци между протестиращи и полиция, след като предишните прояви срещу високите разходи за живот прераснаха в насилие и грабежи, съобщават Ройтерс и ДПА.

Палежи, грабежи и над 1300 ареста след протестите във Франция

Общо 1314 души бяха арестувани във Франция по време на безредиците, съпътствали демонстрациите през почивните дни. Пострадали са 53 полицейски служители, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Силите за сигурност са реагирали на 75 опита за палеж и 24 случая на грабежи. Според министерството нощта е преминала спокойно.

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  • Властите предупреждават за ново насилие

Френският вътрешен министър Лоран Нуниез заяви, че страната се подготвя за нови проблеми през предстоящия уикенд.

Попитан дали събота може да се превърне в пореден ден с висок риск от сблъсъци и насилие между демонстранти и полиция, той отговори пред телевизия Бе Еф Ем Те Ве: „Съвсем ясно – да“.

Франция под обсада: 70 000 полицаи, военни и бронирана техника срещу новите протести

По думите му полицейският час, въведен в опит да бъдат предотвратени грабежите и вандализмът, вероятно също ще остане в сила.

Властите мобилизираха общо 70 000 служители на реда, за да предотвратят повторение на безредиците от предишния уикенд.

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  • Протестите преминаха по маршрутите, но имаше опити за провокации

От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че демонстрациите, които са били предварително заявени и разрешени от властите, са преминали по предвидените маршрути.

Въпреки това на много места групи от крайната левица са се присъединили към протестиращите или са се събрали в периферията на шествията. Според министерството те са направили опити да провокират нападения срещу силите за сигурност, граждани и имущество.

От ведомството посочват, че благодарение на системната намеса на полицията тези инциденти до голяма степен са били предотвратени.

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  • Над 2000 палежа и повече от 1500 разграбени магазина

Последните данни на френското Министерство на вътрешните работи показват мащаба на безредиците от предишния уикенд. Регистрирани са общо 2025 палежа, разграбени са 1522 магазина, а 1144 служители на реда са пострадали.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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