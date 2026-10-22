Свят

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Епицентърът му е бил на около 400 километра от Лхаса

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 2 часа / 22 октомври 2026, 20:35
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 7 по скалата на Рихтер беше регистрирано около 22:33 ч. местно време (17:33 ч. българско) в китайския автономен район Тибет, предаде "Ройтерс".

Най-малко 16 души загинаха, а други 32 са ранени. Над 300 къщи са се срутили при труса. Длъжностни лица все още оценяват щетите, а работата по преодоляване на последствията от бедствието продължава.

Земетресение с магнитуд 5.1 в Тибет

Епицентърът на труса е в Северен Тибет, в района на град Нагчу, на дълбочина 10 километра, сочат данни на Китайския сеизмологичен център.

В района на около 400 километра от Лхаса, административния център на Тибет, е активирана аварийна реакция от втора степен при земетресения, съобщи "Синхуа".

Земетресение от пета степен разтърси Тибет

Земетресението е причинило и прекъсвания на електрозахранването и телекомуникационните услуги в административния център на окръга.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Иванова, БГНЕС    
земетресение Тибет Китай
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