Путин мечтае за безсмъртие: За какво напомня това

Д ъщерята на Путин, а и самият руски президент очевидно споделят представата, че човешкият живот може да се удължава до безкрай. И дори не подозират колко заплашителен е паралелът с краха на царска Русия от 1917 г., съобщава Deutsche Welle.

Мария Воронцова е влиятелен човек. Една от дъщерите на Владимир Путин ръководи Медицинския научно-образователен институт към Московския държавен университет, създаден през 2023 г. най-вече за нея. На скорошна конференция в бизнес училището „Сколково“, известно като инкубатор за кадри, верни на режима, Воронцова говори за необходимостта да се води борба със стареенето. Конференцията беше посветена на това как увеличената продължителност на живота се отразява на обществото и икономиката.

В тази тема по принцип няма нищо лошо. Но, съдейки по статията в лоялистския вестник „Ведомости“, дискусията се е водила в стил, типичен за руските държавни мероприятия: Макар че Русия е страна, която води война, а и се намира в изключително неблагоприятна демографска ситуация, изказванията на участниците са звучали така, сякаш говорят за Швейцария. И сякаш в Русия има огромен брой напълно здрави пенсионери с бодър дух, които нямат никаква работа, освен да се питат с какво биха могли да се занимават.

Старостта като болест, безсмъртието като цел

Акцентът в програмата е бил изказването на Воронцова. Ръководителката на медицинския център към Московския държавен университет е съобщила на аудиторията, че хората трябва да се научат да се грижат за здравето си още от детството, за да могат да изживеят „заложения от природата потенциал до 85–90 години“. Трудно е да се оспори такава формулировка на въпроса, макар че идеята за някакъв „изходен потенциал“ изглежда малко странна.

Но това не е всичко. Според дъщерята на Владимир Путин тези 85–90 години са само началният етап от живота. А през втория трябвало да се опитаме да „надхитрим Бога или природата“, като удължим човешкия живот с помощта на специални препарати. Воронцова изразила недоволство от факта, че старостта все още се квалифицира като… нещо нормално. Вместо това трябвало да се счита за болест и тогава щяло да може и официално да се разработват лекарства срещу стареенето.

"Истинският християнин" Путин иска да мами Бога?

В случая не става дума за получаване на бюджетни средства – докато Путин е в Кремъл, Мария Воронцова винаги ще разполага с тях. Става дума за представата, че животът на човека може да е безкраен. И това не е ирония - точно в това е убеден и самият Путин.

"Благодарение на развитието на биотехнологиите човешките органи ще могат постоянно да се подменят чрез трансплантация, а хората да се чувстват все по-млади и по-млади и дори да постигнат безсмъртие“, каза той през септември миналата година на китайския лидер Си Дзинпин. Той обаче предполага, че в близко бъдеще животът ще може да бъде удължен „само“ до 150 години. Воронцова, изглежда, възнамерява да координира (или вече координира) изследванията в тази област.

Изглежда малко странно, че в страна, където режимът декларира своята привързаност към ценностите на традиционните религии, а държавният глава си е създал имиджа на ревностен православен християнин, високопоставена държавна служителка говори от висока трибуна как да „надхитрим Бога“.

Русия като вечно имение на Путин

Да предположим, че самата Мария Воронцова е агностичка или привърженичка на деизма. Въпросът обаче не е в личните ѝ възгледи. Проблемът е, че значителни държавни средства се използват от най-близък роднина на първия човек в държавата за изследвания, в чиято основа стоят, меко казано, доста странни представи за психофизическата природа на човека.

Въпреки значителните успехи в изследването на стареенето, науката все още не разполага с никакви доказателства, че животът може да бъде изкуствено удължаван с десетки години. А освен това става дума за една от областите, които открай време силно привличат всевъзможни шарлатани и авантюристи. Фактът, че висши представители на руския режим са обсебени от стремеж за безсмъртие, доказва, че когато позират в църквите със свещи в ръце, за да ги показват по телевизиите, това не е нищо повече от евтина пропаганда, насочена към „непросветените маси“.

Истинският християнин вярва във вечния живот и царството небесно и в това, че неговият земен път е само кратка подготовка за вечния живот с Бога. Неистовото желание на Путин и близкото му обкръжение да удължат земния си живот означава, че става дума за много хубав живот, че властта се възприема като собственост, а страната - като имение, което в никакъв случай не бива да се отстъпва другиму. Путин, изглежда, наистина вярва, че той и Русия са едно неразривно цяло.

Когато властта започне да търси вечен живот

В руската история подобни представи не са нищо ново. През 1897 г. император Николай Втори написал в графата „професия“ на въпросника за всеруското преброяване на населението, че е „собственик на руската земя“. А през последните години преди катастрофата от 1917 г. върхът на империята се е увличал по спиритизма, магическите ритуали за изцеление от болести и удължаването на живота - нека си спомним за Григорий Распутин. Бившият свободен слушател във Военно-медицинската академия Пьотр (Жамсаран) Бадмаев, който приготвял прахчета и микстури по тибетски рецепти, „отговарял“ за това „направление“ в петербургското висше общество.

Болезненият мистицизъм и езическото преклонение пред отвъдни сили се считат за едно от свидетелствата за моралната и политическа криза на властта преди краха на руския царизъм. Ситият и корумпиран московски „елит“ от епохата на Путин дори не разбира колко тревожни и заплашителни за него са тези исторически паралели.