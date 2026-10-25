„Стреляй!“: Нападнаха с палки и пистолет изборен наблюдател в Сърбия

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Изборният наблюдател Предраг Йованович твърди, че той и колегата му са били пребити с палки от трима мъже в белградския квартал Звездара.

По думите му един от нападателите извадил пистолет, презаредил го и го насочил към него; Йованович избягал с помощта на случаен шофьор.

Йованович е потърсил медицинска помощ, докато в Сърбия приключват предсрочните парламентарни избори, определяни като сериозно изпитание за управлението на Вучич.

Историческите парламентарни избори в Сърбия приключват в 21 часа (българско време), но при секции с още чакащи гласоподаватели по закон би трябвало да им се осигури право на вот. За първи път от 14 години насам управлението на Александър Вучич е заложено на карта и от "Студентската листа", възникнала от мирно протестно движение преди две години заради трагедията в Нови Сад.

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Адвокатът и изборен наблюдател от Мрежата за изборен мониторинг Предраг Йованович разказа пред N1 , че той и негов колега са били нападнати с палки от трима души. По думите му единият от нападателите извадил пистолет, насочил го към него и казал: „Стреляй“. Йованович твърди, че е чул и презареждането на оръжието, а успял да се спаси, като се качил в автомобил на случайно преминаващ човек.

Предраг Йованович обяснява, че в качеството си на изборен наблюдател е отишъл в белградския квартал Звездара, в района на стадион „Инге“, след като получил информация, че там е бил пребит човек, който е целият в кръв.

Когато пристигнал на посочения адрес заедно със своя колега, адвоката Никола Миладинович, той видял окървавения човек, който според твърденията му бил пребит. Йованович възнамерявал да се обади в полицията, когато в този момент се появили трима души, въоръжени с палки.

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„Изведнъж към нас се приближиха трима души. Единият носеше бейзболна бухалка, а другият, метална палка за голф. Казах, че съм адвокат, и показах служебната си акредитация, но те започнаха да нападат мен и колегата ми. Нахвърлиха се върху нас двамата, а там имаше и още един човек, който също беше ранен“, разказва пред N1 Йованович.

По думите му двамата с колегата му започнали да отстъпват, след като получили множество удари в областта на главата, по ръцете и краката.

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Изборният наблюдател разказва още, че третият мъж презаредил пистолет, насочил го към него и му казал: „Стреляй“.

„Третият човек извади пистолет, а един от тях го насочи към мен и каза: „Стреляй“. Чух как презарежда оръжието и тогава се обърнах и хукнах да бягам. Един човек спря и ни каза да се качим в колата. Аз се качих“, разказва събеседникът на N1, обяснявайки как е успял да се спаси.

В момента Йованович се намира в Спешния медицински център, където му оказват помощ заради получените наранявания.