Тълпа от мъже в черно върви към центъра на Белград

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Часове преди затварянето на избирателните секции в Сърбия започна повторно изграждане на палатков лагер в Пионерския парк в Белград.

В района и около Столичната община бяха разположени полицаи с каски, щитове и екипировка за овладяване на безредици.

Причините за възстановяването на лагера „Чациленд“ и продължителността му засега не са известни.

U Pionirskom parku ponovo se postavljaju šatori i propratne instalacije, a park je i dalje ograđen ogradama. Policija prisutna. https://t.co/XQGKZjH8Tj — Mašina (@MasinaRS) October 25, 2026

Няколко часа преди затварянето на избирателните секции на предсрочните парламентарни избори в Сърбия в Пионерския парк в центъра на Белград отново започнаха да се поставят палатки и прилежаща инфраструктура. Междувременно в района бяха разположени полицейски служители с екипировка за овладяване на безредици, пише N1 .

В Пионерския парк в центъра на Белград днес отново започна изграждането на палатков лагер, съобщи порталът „Машина“ в публикация в профила си в социалната мрежа X.

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Според информацията на изданието камиони доставят оборудване, а в парка има и полицейски служители. Пространството продължава да бъде оградено с метални заграждения.

Полицейски служители с екипировка за борба с безредиците, включително каски, щитове и друго защитно оборудване, бяха разположени тази вечер в Пионерския парк и в района на Скупщината на Белград, съобщава репортерката на агенция FoNet.

В Пионерския парк е тъмно, но полицейските сили са видимо разположени в района.

Голяма група мъже, облечени в черно, се събира в Пионерския парк в центъра на Белград, в непосредствена близост до сградата на сръбското президентство.

Те се придвижват към президентството, а броят им постепенно нараства.

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Пионерският парк, известен още като „Чациленд“, се превърна по време на студентските протести в лагер на група, която се противопоставяше на студентските блокади и протестни акции.

Засега няма информация за причините за повторното поставяне на палатките, нито колко дълго те ще останат в парка.