Тълпа от мъже в черно върви към центъра на Белград

- Часове преди затварянето на избирателните секции в Сърбия започна повторно изграждане на палатков лагер в Пионерския парк в Белград.
- В района и около Столичната община бяха разположени полицаи с каски, щитове и екипировка за овладяване на безредици.
- Причините за възстановяването на лагера „Чациленд“ и продължителността му засега не са известни.
U Pionirskom parku ponovo se postavljaju šatori i propratne instalacije, a park je i dalje ograđen ogradama. Policija prisutna. https://t.co/XQGKZjH8Tj— Mašina (@MasinaRS) October 25, 2026
Няколко часа преди затварянето на избирателните секции на предсрочните парламентарни избори в Сърбия в Пионерския парк в центъра на Белград отново започнаха да се поставят палатки и прилежаща инфраструктура. Междувременно в района бяха разположени полицейски служители с екипировка за овладяване на безредици, пише N1.
В Пионерския парк в центъра на Белград днес отново започна изграждането на палатков лагер, съобщи порталът „Машина“ в публикация в профила си в социалната мрежа X.
Джип, пълен с бейзболни бухалки, открит пред офиса на партията на Вучич
Според информацията на изданието камиони доставят оборудване, а в парка има и полицейски служители. Пространството продължава да бъде оградено с метални заграждения.
Полицейски служители с екипировка за борба с безредиците, включително каски, щитове и друго защитно оборудване, бяха разположени тази вечер в Пионерския парк и в района на Скупщината на Белград, съобщава репортерката на агенция FoNet.
В Пионерския парк е тъмно, но полицейските сили са видимо разположени в района.
Голяма група мъже, облечени в черно, се събира в Пионерския парк в центъра на Белград, в непосредствена близост до сградата на сръбското президентство.
Те се придвижват към президентството, а броят им постепенно нараства.
Ескалация в Сърбия, какво се случи на най-големия антиправителствен протест (СНИМКИ/ВИДЕО)
Пионерският парк, известен още като „Чациленд“, се превърна по време на студентските протести в лагер на група, която се противопоставяше на студентските блокади и протестни акции.
Засега няма информация за причините за повторното поставяне на палатките, нито колко дълго те ще останат в парка.
Вижте повече в нашата галерия: