Свят

Тълпа от мъже в черно върви към центъра на Белград

В Пионерския парк отново се доставя оборудване за палатков лагер, а причините за възстановяването му засега не са известни

25 октомври 2026, 20:48
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  • Часове преди затварянето на избирателните секции в Сърбия започна повторно изграждане на палатков лагер в Пионерския парк в Белград.
  • В района и около Столичната община бяха разположени полицаи с каски, щитове и екипировка за овладяване на безредици.
  • Причините за възстановяването на лагера „Чациленд“ и продължителността му засега не са известни.

Няколко часа преди затварянето на избирателните секции на предсрочните парламентарни избори в Сърбия в Пионерския парк в центъра на Белград отново започнаха да се поставят палатки и прилежаща инфраструктура. Междувременно в района бяха разположени полицейски служители с екипировка за овладяване на безредици, пише N1.

В Пионерския парк в центъра на Белград днес отново започна изграждането на палатков лагер, съобщи порталът „Машина“ в публикация в профила си в социалната мрежа X.

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Според информацията на изданието камиони доставят оборудване, а в парка има и полицейски служители. Пространството продължава да бъде оградено с метални заграждения.

Полицейски служители с екипировка за борба с безредиците, включително каски, щитове и друго защитно оборудване, бяха разположени тази вечер в Пионерския парк и в района на Скупщината на Белград, съобщава репортерката на агенция FoNet.

В Пионерския парк е тъмно, но полицейските сили са видимо разположени в района.

Голяма група мъже, облечени в черно, се събира в Пионерския парк в центъра на Белград, в непосредствена близост до сградата на сръбското президентство.

Те се придвижват към президентството, а броят им постепенно нараства.

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Пионерският парк, известен още като „Чациленд“, се превърна по време на студентските протести в лагер на група, която се противопоставяше на студентските блокади и протестни акции.

Засега няма информация за причините за повторното поставяне на палатките, нито колко дълго те ще останат в парка.

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Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Вучич със съпругата си в бяло младоженци пред урните и
Източник: N1    
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