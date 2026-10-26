Свят

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

Хиляди хора излязоха по улиците на Белград, за да отпразнуват изборната победа на Студентската листа, докато световните медии определиха признатото от Александър Вучич поражение като най-сериозния политически завой в страната за последните 14 години

26 октомври 2026, 09:45
„Сеизмична промяна“: Как светът видя края на ерата „Вучич“

„Сеизмична промяна“: Как светът видя края на ерата „Вучич“
Избори в Сърбия: Вучич призна поражението си, Студентската листа печели пълно мнозинство

Избори в Сърбия: Вучич призна поражението си, Студентската листа печели пълно мнозинство
Рекорден вот в Сърбия: Активността доближава нивата от падането на Милошевич

Рекорден вот в Сърбия: Активността доближава нивата от падането на Милошевич
„Стреляй!“: Нападнаха с палки и пистолет изборен наблюдател в Сърбия

„Стреляй!“: Нападнаха с палки и пистолет изборен наблюдател в Сърбия
Тълпа от мъже в черно върви към центъра на Белград

Тълпа от мъже в черно върви към центъра на Белград
Загадъчна блокада в Белград в деня на изборите

Загадъчна блокада в Белград в деня на изборите
Булка в сватбена рокля отиде да гласува в Белград, посрещнаха я с аплодисменти

Булка в сватбена рокля отиде да гласува в Белград, посрещнаха я с аплодисменти
Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

С лед близо две години на масови студентски и граждански протести в Сърбия, вчера се състояха предсрочни парламентарни избори, на които победа извоюва листата на студентите. Бившият президент Александър Вучич призна изборното си поражение, а из цялата страна гражданите излязоха по улиците, за да отпразнуват победата на Студентската листа. Това пишат днес сръбските медии в коментар на изборите в Сърбия.

Студентската листа печели пълно мнозинство в Сърбия

При 96 процента обработени протоколи при паралелното преброяване на гласовете на парламентарните избори в Сърбия Студентската листа печели 140 мандата, а Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич - 103 мандата, обяви неправителствената организация Център за свободни избори и демокрация (ЦеСИД). Това са единствените партии, преодолели трипроцентовата бариера, както изисква законът за избор на народни представители. Освен тях няколко партии на малцинствата ще влязат в новия състав на сръбския парламент. Избирателната активност вчера е била 69,3 процента.

Сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1 посочва, че в чужбина хората са чакали с часове на опашки за гласуване, а последният избирател в Мюнхен е гласувал в 23:30 ч. 

Обрат в Сърбия: Александър Вучич призна поражението си

„Хиляди хора останаха по централните белградски улици и след полунощ, празнувайки изборната победа на Студентската листа и падането на режима на Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия. В 2 ч. сутринта центърът на празника бе на кръстовището на двете главни улици „Кнез Милош“ и „Крал Милан“, където автомобили блокираха пътя, а празнуващите пееха и танцуваха“, съобщава Ен 1. 

Репортер на белградската агенция Бета съобщи, че по целия път на празнуващите не е бил регистриран нито един инцидент, разбита витрина или ограбен магазин въпреки всеобщата еуфория.

„Изборите в Сърбия: след 14 години прогресивните отиват в опозицията“, пише сръбската редакция на Радио Свободна Европа.

„Сеизмична промяна“: Как светът видя края на ерата „Вучич“

„Празник за Студентската листа, разгром за досега управлявалата Сръбска прогресивна партия. Това е резултатът от предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Нови Сад прекъсна празненствата за 16 минути. Хиляди граждани отдадоха почит с мълчание на жертвите от падналата козирка на жп гарата в центъра на града“, пише още РСЕ. 

Трагедията в Нови Сад, Северна Сърбия, постави началото на масовите антиправителствени протести, водени от студентите, които доведоха и до предсрочните избори, на които Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия изгубиха властта след 14 години, припомня още РСЕ.

Нощта, в която Сърбия не спа – еуфорията по улиците след падането на Вучич
15 снимки
Сърбия
Сърбия
Сърбия
Сърбия

Сръбските медии отразяват и заглавията в чуждия печат.

Би Би Си отбелязва, че Вучич е признал победата на Студентската листа, френският вестник „Фигаро“ посочва рекордната избирателна активност, докато германският „Дойче веле“ подчертава значението на резултатите за бъдещата политическа система в Сърбия, както и отношения с Брюксел, Москва и Пекин. Това са заглавията, извадени от сръбската обществена телевизия РТС. Обобщението на РТС е, че чуждестранните медии наблягат на значението на изборните резултати като знак за голям политически завой и най-сериозната загуба на Вучич и партията му след над десетилетие на доминация.

Ройтерс определи студентското движение като новата политическа сила. Особено внимание агенцията отделя на това, че движението бе създадено в резултат на протести, които успяха да обединят голяма група граждани. Студентската листа получи голяма изборна подкрепа без класическите партийни структури, отбелязва Ройтерс.

Британският всекидневник „Гардиън“ пише, че резултатът от изборите в Сърбия е важен и за Европейския съюз, защото отваря въпросите за върховенството на закона, демократичните стандарти и бъдещите отношения на Белград в Брюксел, Москва и Пекин. 

Белградската агенция Бета отразява и статия на американския вестник „Ню Йорк Таймс“, който отбелязва, че между политиката на Вучич и обещаната от Студентската листа няма големи разлики, когато става въпрос за много спорни въпроси, като статута на Косово или отношенията с Русия и Европейския съюз. Вестникът посочва също, че изборите в Сърбия се проведоха „само шест месеца след като избирателите в съседна Унгария свалиха от власт популисткия лидер Виктор Орбан - близък съюзник на Вучич“. Вестникът припомня, че сръбският лидер беше възприел много от авторитарните методи на унгарския си колега, а в крайна сметка и достойното му приемане на поражението.

Източник: БТА/Симона - Алекс Михалева    
Избори в Сърбия Студентска листа Александър Вучич Студентски протести Политическа промяна Парламентарни избори Сръбска прогресивна партия Изборна победа Смяна на властта Студентско движение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

ЦИК при 99.94% обработени протоколи: Йотова и Вълчев запазват преднината си

Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)

Кралица Летисия падна от лодка по време на кралски ангажимент (ВИДЕО)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Дори партньорството с Xpeng не може да спаси VW в Китай

Дори партньорството с Xpeng не може да спаси VW в Китай

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 3 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 3 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 3 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Том Брейди и Кандис Суейнпул

Том Брейди и Кандис Суейнпул пазели връзката си в строга тайна

Любопитно Преди 24 минути

Романтичните отношения между легендарния спортист и топмодела датират от месеци, но двамата правят всичко възможно да останат извън светлината на прожекторите, като същевременно балансират своите успешни кариери и грижите за децата си

Катрин Зита-Джоунс обясни защо социалните мрежи убиват магията на киното

Катрин Зита-Джоунс обясни защо социалните мрежи убиват магията на киното

Любопитно Преди 28 минути

Актрисата Катрин Зита-Джоунс сподели в интервю, че изпитва носталгия по стария Холивуд и критикува социалните мрежи заради липсата на загадъчност, като същевременно приветства нарастващото влияние на жените във филмовата индустрия

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

България Преди 41 минути

Избирателната активност в областта е под 7%. Членове на секционни комисии и местни жители говорят за възможен натиск и партийни разпореждания, но твърденията не са независимо потвърдени

Ураганни ветрове във Великобритания: Бурята „Боело“ взе две жертви и нанесе тежки щети

Ураганни ветрове във Великобритания: Бурята „Боело“ взе две жертви и нанесе тежки щети

Свят Преди 42 минути

Опустошителната буря „Боело“ взе две жертви във Великобритания, след като падащи дървета премазаха автомобили в Северен Лондон и Шотландия, а ураганният вятър със 137 км/ч остави над 90 000 домакинства без електричество

Светът за българските избори: Рекордно ниска активност и сблъсък на две визии

Светът за българските избори: Рекордно ниска активност и сблъсък на две визии

България Преди 1 час

На фона на рекордно ниска избирателна активност, която наблюдатели обясняват с широко разпространеното недоверие към политиците и произтичащата от него апатия сред избирателите, на 1 ноември предстои силно поляризиран сблъсък между две коренно различни политически визии

Круизен кораб с над 3300 души на борда се сблъска с контейнеровоз в Германия

Круизен кораб с над 3300 души на борда се сблъска с контейнеровоз в Германия

Свят Преди 1 час

Няма данни за пострадали, но са повредени спасителни лодки, а по корпуса на контейнеровоз е установено разкъсване с дължина около 10 метра

Русия удари товарен кораб в Одеса, Украйна атакува Воронеж с дронове

Русия удари товарен кораб в Одеса, Украйна атакува Воронеж с дронове

Свят Преди 1 час

Руското военно министерство съобщи за поразен товарен кораб в Одеса и нанесени щети по инфраструктурата в Черноморск и Харков, докато при масирана атака с дронове във Воронежка област са загинали двама души

Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството

Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството

България Преди 1 час

Първан Симеонов и Димитър Ганев с анализ за липсата на партийни структури и пасивността на избирателите

<p>Какви са резултатите от вота зад граница</p>

Вотът зад граница: Какви са резултатите след първия тур на президентските избори

Президентски избори Преди 1 час

При обработени 99,35% от протоколите зад граница кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев събира 45,606% от гласовете. Костадин Костадинов и Петър Волгин заемат третото място

<p>Може ли Виктор Орбан да бъде следващият генерален секретар на ООН</p>

САЩ лобират Виктор Орбан да оглави ООН, Русия и Китай също го подкрепят

Свят Преди 2 часа

Администрацията на Доналд Тръмп е насърчила бившия унгарски премиер да се включи в надпреварата за генерален секретар на организацията. Според източници, цитирани от WSJ, трите сили обсъждат възможността той да бъде общият им кандидат

<p>Тръмп с изненадваща реакция за&nbsp;завръщането на Мачадо във Венецуела</p>

Тръмп за завръщането на Мачадо във Венецуела: Не знам нищо

Свят Преди 2 часа

Носителката на Нобеловата награда за мир се прибра след близо година в чужбина, докато Вашингтон продължава да подкрепя временната президентка Делси Родригес

Лула да Силва спечели исторически четвърти президентски мандат в Бразилия

Лула да Силва спечели исторически четвърти президентски мандат в Бразилия

Свят Преди 3 часа

Левият лидер победи Флавио Болсонаро на балотажа с 51,77% от гласовете. Новият мандат обаче ще бъде съпътстван от силно консервативен Конгрес и сериозни икономически предизвикателства

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"

Любопитно Преди 3 часа

Според народните вярвания празникът бележи началото на зимата

По същия начин ли се гласува на балотаж

По същия начин ли се гласува на балотаж

Президентски избори Преди 3 часа

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

Връх Гангхар Пуенсум: Непревзетият гигант, който човекът никога няма да изкачи

Връх Гангхар Пуенсум: Непревзетият гигант, който човекът никога няма да изкачи

Любопитно Преди 3 часа

На 7570 метра височина се издига най-високият неизкачван връх в света. Неговата тайна се пази от природни стихии, божества и строги държавни забрани

<p>Рекордно бързо предаване на&nbsp;изборните протоколи в София</p>

Рекордно бързо предадоха изборните протоколи в София, сигнализират за три гласа от един избирател

България Преди 3 часа

В „Арена 8888 София“ приемането на изборните книжа приключи около 04:00 ч. сутринта. В една от секциите в столицата машина отчела три гласа при три опита на един избирател да гласува

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Принц Уилям се опитал да изгони Травис Келси от снимка с Тейлър Суифт

Edna.bg

55 години любов! Родителите на Димитър Рачков отпразнуваха изумрудена сватба в компанията на сина си и любимата му

Edna.bg

ПО ОБЛАСТИ: Как се разпредели вотът у нас

Nova.bg

При 99.94% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота

Nova.bg