Празненства в Сърбия и медиен отзвук по целия свят след поражението на Вучич и изборния триумф на Студентската листа

С лед близо две години на масови студентски и граждански протести в Сърбия, вчера се състояха предсрочни парламентарни избори, на които победа извоюва листата на студентите. Бившият президент Александър Вучич призна изборното си поражение, а из цялата страна гражданите излязоха по улиците, за да отпразнуват победата на Студентската листа. Това пишат днес сръбските медии в коментар на изборите в Сърбия.

Студентската листа печели пълно мнозинство в Сърбия

При 96 процента обработени протоколи при паралелното преброяване на гласовете на парламентарните избори в Сърбия Студентската листа печели 140 мандата, а Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич - 103 мандата, обяви неправителствената организация Център за свободни избори и демокрация (ЦеСИД). Това са единствените партии, преодолели трипроцентовата бариера, както изисква законът за избор на народни представители. Освен тях няколко партии на малцинствата ще влязат в новия състав на сръбския парламент. Избирателната активност вчера е била 69,3 процента.

Сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1 посочва, че в чужбина хората са чакали с часове на опашки за гласуване, а последният избирател в Мюнхен е гласувал в 23:30 ч.

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„Хиляди хора останаха по централните белградски улици и след полунощ, празнувайки изборната победа на Студентската листа и падането на режима на Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия. В 2 ч. сутринта центърът на празника бе на кръстовището на двете главни улици „Кнез Милош“ и „Крал Милан“, където автомобили блокираха пътя, а празнуващите пееха и танцуваха“, съобщава Ен 1.

Репортер на белградската агенция Бета съобщи, че по целия път на празнуващите не е бил регистриран нито един инцидент, разбита витрина или ограбен магазин въпреки всеобщата еуфория.

„Изборите в Сърбия: след 14 години прогресивните отиват в опозицията“, пише сръбската редакция на Радио Свободна Европа.

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„Празник за Студентската листа, разгром за досега управлявалата Сръбска прогресивна партия. Това е резултатът от предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Нови Сад прекъсна празненствата за 16 минути. Хиляди граждани отдадоха почит с мълчание на жертвите от падналата козирка на жп гарата в центъра на града“, пише още РСЕ.

Трагедията в Нови Сад, Северна Сърбия, постави началото на масовите антиправителствени протести, водени от студентите, които доведоха и до предсрочните избори, на които Александър Вучич и Сръбската прогресивна партия изгубиха властта след 14 години, припомня още РСЕ.

Сръбските медии отразяват и заглавията в чуждия печат.

Би Би Си отбелязва, че Вучич е признал победата на Студентската листа, френският вестник „Фигаро“ посочва рекордната избирателна активност, докато германският „Дойче веле“ подчертава значението на резултатите за бъдещата политическа система в Сърбия, както и отношения с Брюксел, Москва и Пекин. Това са заглавията, извадени от сръбската обществена телевизия РТС. Обобщението на РТС е, че чуждестранните медии наблягат на значението на изборните резултати като знак за голям политически завой и най-сериозната загуба на Вучич и партията му след над десетилетие на доминация.

Ройтерс определи студентското движение като новата политическа сила. Особено внимание агенцията отделя на това, че движението бе създадено в резултат на протести, които успяха да обединят голяма група граждани. Студентската листа получи голяма изборна подкрепа без класическите партийни структури, отбелязва Ройтерс.

Британският всекидневник „Гардиън“ пише, че резултатът от изборите в Сърбия е важен и за Европейския съюз, защото отваря въпросите за върховенството на закона, демократичните стандарти и бъдещите отношения на Белград в Брюксел, Москва и Пекин.

Белградската агенция Бета отразява и статия на американския вестник „Ню Йорк Таймс“, който отбелязва, че между политиката на Вучич и обещаната от Студентската листа няма големи разлики, когато става въпрос за много спорни въпроси, като статута на Косово или отношенията с Русия и Европейския съюз. Вестникът посочва също, че изборите в Сърбия се проведоха „само шест месеца след като избирателите в съседна Унгария свалиха от власт популисткия лидер Виктор Орбан - близък съюзник на Вучич“. Вестникът припомня, че сръбският лидер беше възприел много от авторитарните методи на унгарския си колега, а в крайна сметка и достойното му приемане на поражението.